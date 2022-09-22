«Лидеры возрождения» стартовали по поручению Путина в Херсоне и Запорожье

Принять участие в конкурсном отборе могут руководители не младше 20 лет с опытом работы в сфере управления не менее года, имеющие отношение к области проведения конкурса. Пополнить ряды конкурсантов могут руководители, рожденные на территории проведения конкурса, а также проживающие или учащиеся либо ранее учившиеся, или трудоустроенные в регионе не менее года. Подать заявки могут и те, чьи близкие родственники проживают в области проведения конкурса.