«Лидеры возрождения» стартовали по поручению Путина в Херсоне и Запорожье

Структура конкурсов «Лидеры возрождения» построена по аналогии с управленческим конкурсом «Лидеры России», проводимым в РФ с 2017 года. Данные конкурсы состоят из этапа регистрации и последующих двух отборочных туров — дистанционного и очного. Регистрация уже проводится, заявки принимаются к рассмотрению на сайте лидерывозрождения.рф. Конкурсанты, вовремя выполнившие все требования первого отборочного этапа, участвуют в двух последующих. Об этом пишет издание novostivolgograda.ru.
Идея конкурсов заключается в том, чтобы найти, развить и поддержать многообещающих руководителей, которые смогут организовать решение профильных управленческих и содержательных задач. Немаловажными являются и организаторские способности, лидерские качества, а также желание восстановить инфраструктуру регионов.
Принять участие в конкурсном отборе могут руководители не младше 20 лет с опытом работы в сфере управления не менее года, имеющие отношение к области проведения конкурса. Пополнить ряды конкурсантов могут руководители, рожденные на территории проведения конкурса, а также проживающие или учащиеся либо ранее учившиеся, или трудоустроенные в регионе не менее года. Подать заявки могут и те, чьи близкие родственники проживают в области проведения конкурса.
Победители и участники, прошедшие в финал, пополнят региональный кадровый резерв. После прохождения обучения их трудоустроят на руководящие должности в структурах государственной власти и органах регионального самоуправления. Кроме того, финалистов могут включить в руководящий состав предприятий, некоммерческих организаций и фондов. Помимо этого, лауреаты получат по 1 млн рублей, которые можно будет потратить на обучение в РФ.
Из числа победителей выберут участников программы развития кадрового управленческого резерва на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ / Мастерской управления «Сенеж» / Всероссийского образовательного центра «Машук». Также лауреаты получат персональные рекомендации ведущих HR-специалистов РФ и смогут воспользоваться поддержкой экспертов и наставников.