Фуата Сайфитдинова предложили на должность спикера областной Думы

Сегодня, 22 сентября, прошло тайное голосование на Президиуме регионального политического совета Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия». Также на заседании был губернатор Тюменской области, член Высшего совета «Единой России» Александр Моор.
Напомним, Фуат Сайфитдинов является членом фракции единороссов Тюменской областной Думы, заместитель председателя комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам.
Также была создана рабочая группа по реализации народной программы «Единой России», которую возглавил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.
Ранее «Наш город» писал о том, что Сергея Корепанова сняли с должности председателя областной Думы. На заседании присутствовали 43 человека, в том числе и прокурор Тюменской области Владислав Московских. Вновь почтили память покойного Корепанова минутой молчания, а также вспомнили, как прошло прощание с ним.