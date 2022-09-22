Фуата Сайфитдинова предложили на должность спикера областной Думы

Ранее «Наш город» писал о том, что Сергея Корепанова сняли с должности председателя областной Думы. На заседании присутствовали 43 человека, в том числе и прокурор Тюменской области Владислав Московских. Вновь почтили память покойного Корепанова минутой молчания, а также вспомнили, как прошло прощание с ним.