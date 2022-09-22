Эксперты оценили возможности взаимодействия граждан и госорганов в соцсетях

В рамках работы секции “Государство ВКонтакте” специалисты обсудили вопросы налаживания с гражданами более эффективной коммуникации, включая создание необходимых для пользователей комфортных информационных ресурсов. Об этом пишет newizv.ru.
В ходе своего выступления министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что время, которое люди проводят в соцсетях, неуклонно увеличивается. Кроме того, он подчеркнул, что многие пользователи стали получать информацию только через новостную ленту.
“Мы должны прийти на площадки социальных сетей и научиться ими пользоваться. Это нужно, чтобы гражданам было проще с нами взаимодействовать, а нам было проще оказывать им услуги и предлагать сервисы”, - добавил Шадаев.
Генеральный директор АНО “Диалог Регионы” Владимир Табак проинформировал, что сегодня наибольшее количество подписчиков госпабликов используют соцсеть “ВКонтакте”, это почти 46,6 млн пользователей. По его словам, необходимо создать такую вертикаль официальных сообществ, чтобы каждый житель имел доступ к официальным страницам всех госучреждений, начиная с детсада и заканчивая правительством.
Как отметили участники мероприятия, в настоящее время ежемесячная аудитория социальной сети “ВКонтакте” составляет 100 млн пользователей.
Говоря о развитии госпабликов и их вкладе во взаимодействие общества и государства, генеральный директор VK Владимир Кириенко отметил: “Сегодня сообщества в социальных сетях со статусом официальных пабликов являются важным каналом информации для пользователей. Мы видим популярность таких сообществ, они обладают высоким уровнем доверия. Поэтому при их создании важно убедиться, что качество контента и защита находятся на высоком уровне. Для этого необходимо включать двухфакторную авторизацию паблика. Также подтвержденный статус официального сообщества через “Госуслуги” повышает уровень безопасности”.
Напомним, официальные страницы всех ведомств и подведомственных учреждений должны быть созданы к 1 декабря 2022 года. К их числу относятся: министерства, администрации городов и районов, школы, больницы. Требование обусловлено федеральным законом от 14.07.2022 № 270-ФЗ.