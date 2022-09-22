Эксперты оценили возможности взаимодействия граждан и госорганов в соцсетях

Говоря о развитии госпабликов и их вкладе во взаимодействие общества и государства, генеральный директор VK Владимир Кириенко отметил: “Сегодня сообщества в социальных сетях со статусом официальных пабликов являются важным каналом информации для пользователей. Мы видим популярность таких сообществ, они обладают высоким уровнем доверия. Поэтому при их создании важно убедиться, что качество контента и защита находятся на высоком уровне. Для этого необходимо включать двухфакторную авторизацию паблика. Также подтвержденный статус официального сообщества через “Госуслуги” повышает уровень безопасности”.