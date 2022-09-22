Дома УК «Меридиан Сервис» полностью готовы к отопительному сезону

Чем подтверждается готовность дома к зиме?
Документом, выданным администрацией города Тюмени. Он подтверждает выполнение всех необходимых условий для надежной работы инженерных систем, находящихся в зоне ответственности Управляющей компании, в условиях отопительного периода 2022–2023 гг.
Данный документ является результатом плодотворной работы по подготовке теплового хозяйства в летний период.
Что было сделано для подготовки домов к отопительному сезону?
Подготовка к отопительному периоду включает в себя, во-первых, назначение ответственного за эксплуатацию тепловых установок, прошедшего проверку знаний и аттестацию в Ростехнадзоре. Во-вторых, поверку измерительных приборов (счетчиков и манометров) в метрологической службе на точность показаний и опломбировку общедомовых приборов учёта. В-третьих, выявление и устранение неполадок в тепловых, гидравлических режимных работах теплопотребляющих установок. Также в перечень обязательных работ входят промывка теплообменников и тепловых сетей, опрессовка и проведение ремонтных работ при необходимости.
В этом году мы не только одни из первых сдали документы на получение паспорта готовности, но и получили этот подтверждающий документ.
На фото — главный теплотехник компании Александр Кудрин. Его работа — гарантия тепла в домах даже в самые холодные зимние дни.
Для чего нужно получать паспорт готовности?
Получение документов о подготовке к зиме в срок свидетельствует о том, что наши жилые комплексы своевременно обслуживаются и поддерживаются в рабочем состоянии специалистами управляющей компании в соответствии с графиком подготовки к очередному отопительному сезону. Нормативными документами для работы коммунальщиков являются санитарные правила и нормы (СНиП), а также утвержденные Правительством РФ № 354 от 06.05.2011 г. «Правила предоставления коммунальных услуг».
Управляющая компания УК «Меридиан Сервис» уже несколько лет успешно выполняет свои обязанности. Жители домов, которые обслуживает УК, без труда могут оплатить счета за квартиру через личный кабинет, вызвать мастера по телефону или через сайт, передать показания счетчиков, не отвлекаясь от своих дел.
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