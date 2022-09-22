Дома УК «Меридиан Сервис» полностью готовы к отопительному сезону

Получение документов о подготовке к зиме в срок свидетельствует о том, что наши жилые комплексы своевременно обслуживаются и поддерживаются в рабочем состоянии специалистами управляющей компании в соответствии с графиком подготовки к очередному отопительному сезону. Нормативными документами для работы коммунальщиков являются санитарные правила и нормы (СНиП), а также утвержденные Правительством РФ № 354 от 06.05.2011 г. «Правила предоставления коммунальных услуг».