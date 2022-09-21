Запуск систем центрального отопления Тюмени прошел в штатном режиме

«Запуск систем центрального отопления прошел в штатном режиме по графику включения. Специалисты УСТЭК приступили к регулировке гидравлического режима работы и тепловой сети с учетом подключенной нагрузки»,отмечает технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.
В настоящее время температура теплоносителя в трубопроводах составляет +70°C. Температура теплоносителя зависит от погодных условий — чем холоднее на улице, тем выше температура теплофикационной воды, и наоборот. УСТЭК внимательно следит за соблюдением требуемых параметров.
Напомним, ресурсоснабжающая компания подаёт теплоноситель до внешней стены дома. Распределением тепла в многоквартирном доме (МКД) занимается управляющая компания (УК), если в доме установлен индивидуальных тепловой пункт.Чтобы не было перерасхода и слишком жарко в квартирах, необходимо проводить регулировку расхода тепловой энергии в целях её сбережения. УК обязана корректировать подачу тепла в зависимости от температуры окружающей среды, исключая «перегрев» и «недогрев» помещений.
Если тепловая энергия поступает в дом через центральный тепловой пункт, то регулировку параметров теплоносителя на вводе в дом производят специалисты УСТЭК. В случае пониженных температурных параметров в квартире потребитель может обратиться в УК для их проверки. Если причины не связаны с неисправностью на внутридомовых инженерных сетях, во время осмотра в присутствии потребителя и представителей УК и УСТЭК причины отклонении от нужных температурных значений фиксируются в акте.