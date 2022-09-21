Запуск систем центрального отопления Тюмени прошел в штатном режиме

Если тепловая энергия поступает в дом через центральный тепловой пункт, то регулировку параметров теплоносителя на вводе в дом производят специалисты УСТЭК. В случае пониженных температурных параметров в квартире потребитель может обратиться в УК для их проверки. Если причины не связаны с неисправностью на внутридомовых инженерных сетях, во время осмотра в присутствии потребителя и представителей УК и УСТЭК причины отклонении от нужных температурных значений фиксируются в акте.