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Запуск систем центрального отопления Тюмени прошел в штатном режиме

21 сентября 12:53
Фото: УСТЭК
14 сентября в Тюмени начался отопительный период 2022–2023 годов. С этого дня УСТЭК начала поэтапную подачу тепловой энергии во все районы города и наладку режимов системы теплоснабжения в полном соответствии с температурным графиком, утвержденным в Схеме теплоснабжения города.

«Запуск систем центрального отопления прошел в штатном режиме по графику включения. Специалисты УСТЭК приступили к регулировке гидравлического режима работы и тепловой сети с учетом подключенной нагрузки»,отмечает технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.

В настоящее время температура теплоносителя в трубопроводах составляет +70°C. Температура теплоносителя зависит от погодных условий — чем холоднее на улице, тем выше температура теплофикационной воды, и наоборот. УСТЭК внимательно следит за соблюдением требуемых параметров.

Напомним, ресурсоснабжающая компания подаёт теплоноситель до внешней стены дома. Распределением тепла в многоквартирном доме (МКД) занимается управляющая компания (УК), если в доме установлен индивидуальных тепловой пункт.Чтобы не было перерасхода и слишком жарко в квартирах, необходимо проводить регулировку расхода тепловой энергии в целях её сбережения. УК обязана корректировать подачу тепла в зависимости от температуры окружающей среды, исключая «перегрев» и «недогрев» помещений.

Если тепловая энергия поступает в дом через центральный тепловой пункт, то регулировку параметров теплоносителя на вводе в дом производят специалисты УСТЭК. В случае пониженных температурных параметров в квартире потребитель может обратиться в УК для их проверки. Если причины не связаны с неисправностью на внутридомовых инженерных сетях, во время осмотра в присутствии потребителя и представителей УК и УСТЭК причины отклонении от нужных температурных значений фиксируются в акте.

#Новости#УСТЭК#Юлия Николаева#Город
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