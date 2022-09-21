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Выгодная инвестиция: 40 последних квартир в первом цифровом микрорайоне Тюмени

21 сентября 11:55
Фото: «Страна-Девелопмент»
За 8 месяцев в первом доме ЖК «Домашний» продано 90% квартир. Сейчас из 436 лотов дома «Сибирский» в продаже всего 40. Застройщик «Страна Девелопмент» сдаст дом уже в декабре 2022 года, поэтому последние свободные квартиры раскупаются как горячие пирожки.

«Домашний» — это первый проект, который строится в Тюмени с привлечением инфраструктурных облигаций. Также это первый цифровой микрорайон в городе, где будут применены технологии «умного дома». ЖК располагается в районе Московского тракта, недалеко от ТРЦ «Колумб». Он будет состоять из 24 домов — это целый город в городе со всей необходимой инфраструктурой.

Что покупают инвесторы?

«Студии и однокомнатные квартиры — самые популярные варианты среди покупателей, которые приобретаю недвижимость в качестве инвестиции. После сдачи дома собственники планируют не только сдавать, но и продавать квартиры. От старта продаж до ввода дома цена жилой недвижимости в „Домашнем“ вырастет в среднем на 30%»,рассказали в отделе продаж ГК «Страна Девелопмент».

К каким вариантам стоит присмотреться?

Студия 20,63 кв.м с балконом и нишей под гардеробную в прихожей. В ванной комнате можно разместить всю необходимую сантехнику и стиральную машинку.

Фото: «Страна-Девелопмент»

Однокомнатная квартира 36,23 кв.м. В прихожей большая ниша под гардеробную. Планировка позволит комфортно разделить в кухне кухонный гарнитур и обеденную зону. В спальне можно организовать зону отдыха, место для хранения вещей и рабочую зону.

Фото: «Страна-Девелопмент»

Что выбирают для себя?

«Молодые пары и семьи без детей также предпочитают небольшие квартиры. Чаще это однокомнатные и двухкомнатные варианты. Семьи с детьми, клиенты, которые работают дома, покупают двух- и трехкомнатные квартиры с просторными кухнями-гостиными и мастер-спальнями»,прокомментировали в компании.

К каким вариантам стоит присмотреться?

Двухкомнатная квартира 45,74 кв.м с окнами на две стороны. В спальне предусмотрена просторная гардеробная. А кухня-гостиная позволит собрать всех близких за одним столом.

Фото: «Страна-Девелопмент»

Трехкомнатная квартира 65,25 кв.м с двумя санузлами, в одном из которых можно организовать полноценную прачечную. Ниша под гардероб в прихожей, отдельная гардеробная комната и возможность организовать хранение в комнатах позволят найти место для каждой вещи всех членов семьи.

Фото: «Страна-Девелопмент»

Дом «Сибирский» состоит из 5 секций переменной этажности 9-13 этажей. Все квартиры продаются с отделкой white box, также предлагается опция «ремонт от застройщика». Каждая квартира будет оснащена системой «умный дом». Все устройства подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения.

Проект расположен в районе со сложившейся социально-коммерческой инфраструктурой, включающей образовательные учреждения, торговые центры, поликлиники, банки, парки, рестораны и другие объекты. В перспективе в районе появится детский сад на 560 мест и современная школа для 1 500 учеников. Благодаря удобной транспортной развязке можно за 15 минут добраться до центра города и до любой его точки. Выбрать подходящую квартиру можно на сайте strana.com.

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#Новости#Анна Доронина#Общество
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