Выгодная инвестиция: 40 последних квартир в первом цифровом микрорайоне Тюмени

«Домашний» — это первый проект, который строится в Тюмени с привлечением инфраструктурных облигаций. Также это первый цифровой микрорайон в городе, где будут применены технологии «умного дома». ЖК располагается в районе Московского тракта, недалеко от ТРЦ «Колумб». Он будет состоять из 24 домов — это целый город в городе со всей необходимой инфраструктурой.