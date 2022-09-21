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Валерий Лимаренко: мы создаём комфортную и экологичную среду для жителей региона

21 сентября 08:14
На территории Сахалинской области идёт реформа автомобильных пассажирских перевозок

В 2021 году на территории Сахалинской области приступили к масштабной модернизация автомобильных пассажирских перевозок общественным транспортом. Пилотный проект программы стартовал в Южно-Сахалинске.

Первым этапом в реформе пассажирского транспорта стало создание комфортной и функциональной маршрутной сети. На сегодня в городе сформировано 43 регулярных городских и пригородных маршрутов. На линиях работают 250 автобусов большого и среднего класса. За год общий пассажиропоток вырос до 30 млн пассажиров.

В планах - строительство нового автобусного парка, рассчитанного на 350 автобусов. Это будет комплексный объект – он станет не только базой для городского и пригородного маршрутного автопарка, но и будут выполняться все виды технического обслуживания и ремонта транспорта, а для сотрудников создадут самые комфортные условия.

Кроме того, в 2022-2023 годах намечена закупка 147 автобусов на газомоторном топливе и 105 электробусов. За счёт использования инновационного электротранспорта и газомоторных автобусов снизится негативное воздействие транспорта на окружающую среду, улучшится экологическая обстановка в городе, отмечает портал Sakh.online.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил перед правительством региона задачу - создать комфортную и экологичную среду для жителей региона. Внедрение инновационного общественного транспорта – один из пунктов этой работы.

Так, уже в прошлом году число электрокаров в регионе увеличилось вдвое, сейчас таких машин в области около 300. В этом году по инициативе Валерия Лимаренко в области отменён транспортный налог на электрокары.

- Автовладельцам также организуют специальные парковочные места для электромобилей возле зарядных станций. А для владельцев электрических зарядных станций тариф на электроэнергию снижен на 30 процентов, что, в конечном итоге, снижает стоимость зарядки электромобилей для сахалинцев и курильчан, - подчёркивает Валерий Лимаренко.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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