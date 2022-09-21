Валерий Лимаренко: мы оказываем аграриям области всестороннюю поддержку

- Руководство области оказывает совхозу всестороннюю поддержку. Предприятию предоставляются субсидии на приобретение элитных семян картофеля, удобрений, энергоносителей, топлива, а также сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, была оказана финансовая помощь в строительстве и модернизации тепличных комплексов и кадровом обеспечении. К примеру, в прошлом году из областного и федерального бюджетов совхоз получил 52,6 млн рублей, – рассказал Валерий Лимаренко.