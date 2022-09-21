В тюменских водоемах в этом году утонули более 40 человек, в том числе 7 детей

42 человека, в том числе семь детей, погибли в этом году в Тюменской области на водных объектах. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего с начала года в регионе произошло порядка сорока происшествий на воде, сообщили «Нашему Городу» в региональном МЧС.

По словам спасателей, причиной большинства трагедий стало нарушение правил безопасности на водоемах. Специалисты МЧС по Тюменской области отмечают, что при посещении водных объектов следует принимать во внимание прогноз погоды. В частности, не следует отправляться на рыбалку в ветреную погоду и в ночное время. Кроме того, запрещено употреблять алкоголь при эксплуатации маломерных судов. По данным МЧС, последние зарегистрированные случаи гибели на водоемах в Тюменской области связаны с рыбаками-любителями. Более 76% из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области будут судить жителя деревни Решетникова Валентина Петренко. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. В июне в котловане, который незаконно оборудовал Петренко, утонули двое малолетних детей.