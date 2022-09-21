В тюменских водоемах в этом году утонули более 40 человек, в том числе 7 детей

По словам спасателей, причиной большинства трагедий стало нарушение правил безопасности на водоемах. Специалисты МЧС по Тюменской области отмечают, что при посещении водных объектов следует принимать во внимание прогноз погоды.
В частности, не следует отправляться на рыбалку в ветреную погоду и в ночное время. Кроме того, запрещено употреблять алкоголь при эксплуатации маломерных судов.
По данным МЧС, последние зарегистрированные случаи гибели на водоемах в Тюменской области связаны с рыбаками-любителями. Более 76% из них находились в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области будут судить жителя деревни Решетникова Валентина Петренко. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. В июне в котловане, который незаконно оборудовал Петренко, утонули двое малолетних детей.