В Тюмени проходит финал Всероссийского конкурса на лучшего учителя года

В Тюмень прибыли все 88 участников финала, в том числе 85 победителей региональных этапов из всех без исключения республик, краев и областей России, победитель конкурса «Учитель года заграншколы МИД России» из Венгрии и по одному педагогу из Луганской и Донецкой народных республик.
Глава Минпросвещения России поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за достойную организацию финала конкурса.
«Конкурс впервые проходит за Уралом. Уверен, что он пройдет на достойном уровне. Губернатор Тюменской области Александр Моор и его команда сделали для этого все необходимое. Хочу пожелать всем участникам идти вперед. Учитель — это главная профессия на земле», — сказал Сергей Кравцов.
Общий педагогический стаж финалистов конкурса составляет почти тысячу лет. Один из педагогов преподает уже более 30 лет, стаж 10 конкурсантов — от 21 года до 30 лет, еще 31 участник занимается педагогической деятельностью от 11 до 20 лет и 46 — от 3 до 10 лет.
Двадцать финалистов являются учителями русского языка и литературы, 17 преподают историю и обществознание, 14 — английский язык. Также за победу в конкурсе будут бороться восемь учителей начальных классов, по три учителя биологии, информатики и физики, по два педагога музыки, химии и китайского языка, по одному преподавателю астрономии, изобразительного искусства и ОБЖ.
«Принимать заключительный этап Всероссийского конкурса „Учитель года“ — это большая ответственность. Мы сделали все для того, чтобы несколько дней пребывания участников конкурса и их команд поддержки на гостеприимной Тюменской земле были максимально результативными», подчеркнул Александр Моор.
Имена пяти призеров, которые отправятся в Москву для участия в третьем туре заключительного этапа конкурса, жюри назовет 1 октября.