В Тюмени проходит финал Всероссийского конкурса на лучшего учителя года

Общий педагогический стаж финалистов конкурса составляет почти тысячу лет. Один из педагогов преподает уже более 30 лет, стаж 10 конкурсантов — от 21 года до 30 лет, еще 31 участник занимается педагогической деятельностью от 11 до 20 лет и 46 — от 3 до 10 лет.