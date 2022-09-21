В Тюмени конкурс «Учитель года России-2022» открыл Сергей Кравцов

На мероприятии присутствовали конкурсанты, члены жюри первого тура, счетная комиссия, почетные гости, организаторы, педагоги Тюменской области и сопровождающие.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступил перед зрителями с приветственной речью. Он отметил, что в этот раз участвуют победители конкурса «Учитель года» из Луганской и Донецкой народных республик.
«Дорогие друзья, рад приветствовать вас на заключительном этапе, финале Всероссийского конкурса „Учитель года России“. Данный конкурс — возможность общаться, обмениваться опытом. Благодарю организаторов и спонсоров за достойную организацию конкурса и за ту поддержку, которая оказывается конкурсу», прокомментировал Кравцов.
Сергей Кравцов подчеркнул, что данный конкурс проходит уже 33-й раз и впервые за Уралом. Он также рассказал о новациях — в 2022 году участие приняли директора зарубежных школ МИД.
Следующим с торжественной речью выступил полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев.
«Хрустальный пеликан хорошо знает Уральский федеральный округ. Он трижды был в Челябинской области, один раз побывал в Свердловской области, в прошлом же году пеликан перелетел через Уральские горы и впервые оказался в Тюмени. Каждый из вас уже победитель. Это произошло в тот момент, когда вы выбрали профессию учителя», высказался Якушев.
Не осталась в стороне и Председатель комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова.
«Все родители мечтают о лучшем учителе для своего ребенка, и такими лучшими являетесь вы. Вы действительно являетесь мечтой всех родителей нашей страны. Очень важно, что такой конкурс проводится ежегодно во славу наших педагогов. До вас хочется тянуться, на вас хочется равняться, у вас хочется учиться. В этот момент всем очень волнительно», подчеркнула Казакова.
Ольга Казакова добавила, что очень важно, чтобы все законы, которые принимаются в сфере образования, принимались с учетом мнения опытных педагогов.
«Ваши знания и опыт ценны всегда. От урока к уроку, от дня к дню, от минуты к минуте. От всей души вас поздравляю», произнесла председатель комитета Государственной Думы по просвещению.
Поздравил педагогов и губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Дорогие друзья, я приветствую всех на заключительном этапе, финале Всероссийского конкурса „Учитель года России“ на нашей гостеприимной тюменской земле. До меня уже было сказано, что конкурс впервые проводится у нас. Тюмень всегда была городом первопроходцев. Для нас большая радость и ответственность принимать лучших учителей страны. Вам предстоят сложные конкурсные испытания и, я уверен, что энергия тюменской земли поможет вам справиться с волнением, раскрыть свои возможности и таланты», заявил Александр Моор.
Губернатор Тюменской области передал слово учителю года России-2021 Екатерине Костылевой.
«Для меня очень большая гордость, что такое значимое событие проходит в моем любимом регионе, в моем родном городе, в моей школе. Очень надеюсь, что эти конкурсные денечки для наших конкурсантов, для жюри, для многоуважаемых гостей будут наполнены яркими событиями, встречами, открытиями. Желаю всем позитивного настроения и творческого порыва», сказала победительница конкурса прошлого года.
Высказался и председатель редакционного совета «Учительской газеты», заместитель председателя оргкомитета конкурса Петр Положевец.
«Наш конкурс живой, динамичный, развивающийся. У этого конкурса замечательная история. Как бы не менялась жизнь, каким бы сильным не становился искусственным интеллект, рядом с ребенком в образовательном процессе будет стоять учитель. Функции учителя будут также меняться, но одна останется навсегда — помочь ребенку раскрыть то сокрытое сокровище, которое спрятано в каждом ребенке», уверен Положевец.
На брифинге, посвященном конкурсу министр просвещения РФ Сергей Кравцов поделился, что следующий год объявлен «Годом педагога и наставника». По его словам, министерство просвещения продолжает обсуждать важные вопросы о том, что нужно сделать в следующем году.