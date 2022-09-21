В Тюмени конкурс «Учитель года России-2022» открыл Сергей Кравцов

«Дорогие друзья, я приветствую всех на заключительном этапе, финале Всероссийского конкурса „Учитель года России“ на нашей гостеприимной тюменской земле. До меня уже было сказано, что конкурс впервые проводится у нас. Тюмень всегда была городом первопроходцев. Для нас большая радость и ответственность принимать лучших учителей страны. Вам предстоят сложные конкурсные испытания и, я уверен, что энергия тюменской земли поможет вам справиться с волнением, раскрыть свои возможности и таланты», заявил Александр Моор.