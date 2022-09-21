В Тюмени из-за аварии перекрыли движение в центре города

О пострадавших в ГИБДД не сообщают, но на данный момент движение по улице Харьковской в сторону улицы Мельникайте перекрыто.
Пробка растянулась на участке улица Харьковской — от Тульской до Одесской. Также движение затруднено на участке Мельникайте — от Харьковской до 50 лет Октября.
Согласно сервису 2 ГИС, в настоящее время в городе зафиксированы 4-балльные пробки. Заторы наблюдаются на улицах Пермякова, Холодильной, Мориса Тореза, Профсоюзной. Традиционно движение затруднено на улицах Челюскинцев, Первомайской, Ленина, Советской, Водопроводной.