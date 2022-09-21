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В Тюмени из-за аварии перекрыли движение в центре города

21 сентября 05:30
Фото: 1Mi
Огромная пробка образовалась сегодня в Тюмени на улице Харьковской из-за утренней аварии. Здесь столкнулись Hyundai Solaris и внедорожник. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за нарушения правил очередности проезда.
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Тюмень

О пострадавших в ГИБДД не сообщают, но на данный момент движение по улице Харьковской в сторону улицы Мельникайте перекрыто.

Пробка растянулась на участке улица Харьковской — от Тульской до Одесской. Также движение затруднено на участке Мельникайте — от Харьковской до 50 лет Октября.

Согласно сервису 2 ГИС, в настоящее время в городе зафиксированы 4-балльные пробки. Заторы наблюдаются на улицах Пермякова, Холодильной, Мориса Тореза, Профсоюзной. Традиционно движение затруднено на улицах Челюскинцев, Первомайской, Ленина, Советской, Водопроводной.

#Новости#Перекрытие дороги#Тюмень#ДТП#ГИБДД#Дорожные пробки#Валентина Бурнашева#Общество
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