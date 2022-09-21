В России частичная мобилизация, на форуме TNF-2022 обсудили глобальный энергокризис

В России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация.
По предварительным данным в РФ призовут почти 300 тысяч резервистов. При этом медики проверят их состояние здоровья. Студентов и срочников частичной мобилизации не подлежат. Сергей Шойгу подчеркнул, что призывать будут граждан с боевым опытом и необходимыми навыками.
«Указ о частичной мобилизации подписан. Реализация начнётся уже с сегодняшнего дня»сообщил Владимир Путин.
Геополитическая напряженность: на TNF-2022 обсудили глобальный энергокризис.
В Тюмени проходит форум TNF-2022. Участники мероприятия отмечают, что на данный момент в мире выстраиваются две основные тенденции. Главная из них – изменение климата и замена традиционным источникам энергии.
На сегодня российская экономика столкнулась с глобальными вызовами. Цены на нефть и газ взлетели на огромную величину и в среднесрочной перспективе они останутся на высоких отметках.
Среди участников форума был сделан опрос по стоимости нефти на 31 декабря, большинство экспертов сошлись на 70 долларах за баррель.
Представители ПАО «Лукойл» отметили, что к концу года начнётся эксплуатационное бурение на месторождении имени Грайфера. Далее специалисты будут осваивать месторождение имени Кувыкина.
Бывшему главврачу «Медицинского города» Андрею Кудрякову дали 2 года условно.
Тюменский суд сегодня огласил вердикт экс- главврачу «Медицинского города». Андрей Кудряков получил 2 года условно в деле о реализации коррупционных схем. Более того, его лишили права занимать должности на госслужбе в системе здравоохранения.
Ущерб от его действий был погашен.
Напомним, что во время прокурорской проверки «Медицинского города» обнаружилось нецелевое распределение бюджетных средств, которые были выделены фондом ОМС. Оказалось, что с 2014 года Кудряков направлял пациентов «Медицинского города» для продолжения лечения в стационар ООО «Моремед+» — четерыхзвездный отель «Море» на Салаирском тракте, используя средства фонда ОМС. Материалы проверки прокуратура передала в управление СКР по Тюменской области. На Кудрякова было возбуждено уголовное дело за траты бюджетных денег на нецелевые нужды. По данным проверки, выявлено нецелевое использование средств в размере 17 млн рублей.