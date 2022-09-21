В России частичная мобилизация, на форуме TNF-2022 обсудили глобальный энергокризис

Напомним, что во время прокурорской проверки «Медицинского города» обнаружилось нецелевое распределение бюджетных средств, которые были выделены фондом ОМС. Оказалось, что с 2014 года Кудряков направлял пациентов «Медицинского города» для продолжения лечения в стационар ООО «Моремед+» — четерыхзвездный отель «Море» на Салаирском тракте, используя средства фонда ОМС. Материалы проверки прокуратура передала в управление СКР по Тюменской области. На Кудрякова было возбуждено уголовное дело за траты бюджетных денег на нецелевые нужды. По данным проверки, выявлено нецелевое использование средств в размере 17 млн рублей.