Тюменский лес заполонили змеи

«Внимание! Лес в районе деревни Железный перебор кишит ядовитыми змеями. Субботний выход за грибами в этом году однозначно был последний», сообщила автор видео.
Между тем в комментариях под постом тюменцы отмечают, что появление большого количества змей в лесу в конце сентября — обычное явление.
«У змей начинается сдвижение, они готовятся к зиме, собираются в клубки и могут покусать до смерти», отметила Елена Б.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году было зарегистрировано девять случаев нападения ядовитых змей на детей. Всего с начала года зарегистрировано более 25 случаев укусов змеями.