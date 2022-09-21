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Тюменский лес заполонили змеи

21 сентября 06:57
Фото: 1Mi
Тюменские грибники сообщают о появлении большого количества ядовитых змей в лесу в районе деревни Железный перебор. Видеоролик, на котором запечатлена ползущая гадюка, опубликовали жители региона в социальных сетях.
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Тюмень

«Внимание! Лес в районе деревни Железный перебор кишит ядовитыми змеями. Субботний выход за грибами в этом году однозначно был последний», сообщила автор видео.

Между тем в комментариях под постом тюменцы отмечают, что появление большого количества змей в лесу в конце сентября — обычное явление.

«У змей начинается сдвижение, они готовятся к зиме, собираются в клубки и могут покусать до смерти», отметила Елена Б.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году было зарегистрировано девять случаев нападения ядовитых змей на детей. Всего с начала года зарегистрировано более 25 случаев укусов змеями.

#Новости#Тюмень#Лес#Тюменская область#Грибы#Грибники#Змеи#Валентина Бурнашева#Общество
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