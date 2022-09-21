Тюменские энергетики подвели промежуточные итоги по работе с должниками

Суммарно этот показатель составил почти 37,5 млн рублей.
Специалисты «Россети Тюмень» проводят регулярную работу по укреплению платежной дисциплины среди потребителей и применяют комплекс мер досудебного урегулирования – переговоры и претензионную работу. В случае уклонения должников от добровольного возмещения энергетики обращаются в суд. В целях защиты интересов компании в судебном порядке рассмотрено уже 39 заявлений на сумму 69 млн рублей. Всего за семь месяцев в пользу «Россети Тюмень» взыскано более 44,7 млн рублей.
В структуре дебиторской задолженности энергокомпании существенную долю занимают территориальные сетевые организации (ТСО). Около 93 % долга приходится на тюменские ТСО – «Транзит-Электро-Тюмень» и «РемЭнергоСтройСервис». Общая сумма недополученных средств составляет 35 млн рублей.
Энергокомпания уделяет серьезное внимание вопросу снижения дебиторской задолженности. Взыскиваемые с должников средства «Россети Тюмень» направляют на реализацию основных производственных программ и модернизацию электросетевого комплекса, обеспечивающего электроснабжение более 3,8 млн жителей ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области.