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Теплая погода ожидает жителей Тюмени в среду

21 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В среду тюменцев ожидает тёплая погода, сообщает Гисметео.

Температура воздуха может составить + 25 градусов, День будет малооблачным, осадков не ожидается. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Влажность воздуха снизится до 46%.

Пасмурная погода ожидается в четверг, температура воздуха снизится до + 16 градусов. Существенных осадков не ожидается, скорость западного ветра 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

В пятницу синоптики ждут небольшое потепление, днём до + 18 градусов. Скорость ветра снизится до 1-2 метров в секунду, влажность около 67%. Облачная погода ожидает тюменцев весь день.

Ближе к выходным похолодает до + 12, синоптики Гисметео не ожидают существенных осадков. В город снова вернётся солнечная погода.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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