Теплая погода ожидает жителей Тюмени в среду

Температура воздуха может составить + 25 градусов, День будет малооблачным, осадков не ожидается. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Влажность воздуха снизится до 46%.
Пасмурная погода ожидается в четверг, температура воздуха снизится до + 16 градусов. Существенных осадков не ожидается, скорость западного ветра 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
В пятницу синоптики ждут небольшое потепление, днём до + 18 градусов. Скорость ветра снизится до 1-2 метров в секунду, влажность около 67%. Облачная погода ожидает тюменцев весь день.
Ближе к выходным похолодает до + 12, синоптики Гисметео не ожидают существенных осадков. В город снова вернётся солнечная погода.