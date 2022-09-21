«Позвонить маме»: тюменцы сообщают о новом виде мошенничества

В социальных сетях тюменцы обсуждают новый способ мошенничества. Мужчина рассказал, что в районе ТРЦ «Тюмень Сити Молл» подошла девочка. На вид ей около 12-14 лет. Она попросила телефон, чтобы позвонить маме. Ребенок сказал, что не получается дозвониться до родителя.

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