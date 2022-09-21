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«Позвонить маме»: тюменцы сообщают о новом виде мошенничества

21 сентября 08:16
Фото: 1Mi
В социальных сетях тюменцы обсуждают новый способ мошенничества. Мужчина рассказал, что в районе ТРЦ «Тюмень Сити Молл» подошла девочка. На вид ей около 12-14 лет. Она попросила телефон, чтобы позвонить маме. Ребенок сказал, что не получается дозвониться до родителя.
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Тюмень

После того, как девочка получила телефон в руки, она пишет СМС-сообщение на номер 900, с помощью которого переводит деньги с карты владельца телефона.

В комментариях тюменцы отмечают, что из-за этого людям будет сложнее поверить тем, кто по-настоящему нуждается в помощи.

«Печально, что из-за таких вот предприимчивых юных леди и джентльменов люди будут ещë менее отзывчивы к реальным просьбам о помощи», — пишет Евгения М.

Некоторые тюменцы отметили, что к ним подходили дети с такой просьбой. Однако тюменцы не давали детям в руки свои телефоны, а просили номер родителей. Однако на звонок никто не отвечал.

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