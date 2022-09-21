Политолог Евгений Минченко дал советы российским губернаторам

По мнению политолога, у губернаторов сейчас тяжелая ситуация, особенно проблемными оказались те регионы, которые интенсивно развивались, так как сейчас с рынка уходят иностранные компании, и получается, что те, кто вкладывался, чтобы привлекать инвесторов, сейчас оказались в сложной ситуации.
«Но мы видим, что регионы перестраиваются. Сегодня я участвовал в завтраке с губернатором Тюменской области Александром Моором, и не увидел пессимизма. Крупные российские компании рассказывали о своих планах. Я так понимаю, что ключевой элемент стратегии — уйти от экспорта чистой нефти, газа и т. д. в более высокие переделы. В первую очередь, развития нефтегазохимии», считает Минченко.
Он также добавил, что сейчас есть очень мощный проект реконструкции тобольской промышленной площадки.
«Реновация, которую сейчас проводит компания СИБУР при активной поддержке властей Тюменской области и федеральных. Есть еще целый ряд проектов», пояснил он.
Минченко также положительно оценил программу кэшбека, о которых сегодня говорил губернатор — кешбэк на покупку не только оборудования, но и услуг в Тюменской области.
«По крайней мере Тюменская область подстраивается под изменившиеся условия, но и понятно, что нас всех еще ждет перевод всей экономики на мобилизационные рельсы. Дальше будем смотреть, насколько главы к этому готовы. Но я считаю, что Моор и его команда входят в топ-10 сильнейших управленческих команд страны»,заключил политолог.
Ранее «Наш город» рассказывал о бизнес завтраке, в ходе которого участники обсудили трансформацию энергетической модели. Как раз там Александр Моор и говорил о программах кэшбека, которые действуют в регионе.