Политолог Евгений Минченко дал советы российским губернаторам

«Но мы видим, что регионы перестраиваются. Сегодня я участвовал в завтраке с губернатором Тюменской области Александром Моором, и не увидел пессимизма. Крупные российские компании рассказывали о своих планах. Я так понимаю, что ключевой элемент стратегии — уйти от экспорта чистой нефти, газа и т. д. в более высокие переделы. В первую очередь, развития нефтегазохимии», считает Минченко.