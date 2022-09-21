Подвесные потолки: особенности и преимущества

Конструкция состоит из металлического каркаса, которые представляют собой несущие профили, соединяемые замковой системой. На эти рейки в дальнейшем фиксируются потолочные панели, которые собственно и формируют полотно. Панели могут быть изготовлены из разных материалов (их основные разновидности мы рассмотрим далее). Благодаря столь широкому разнообразию материалов и расцветок вы без труда можете подобрать навесной потолок, который будет соответствовать стилю оформления вашего интерьера.