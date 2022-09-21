Подвесные потолки: особенности и преимущества

Конструкция состоит из металлического каркаса, которые представляют собой несущие профили, соединяемые замковой системой. На эти рейки в дальнейшем фиксируются потолочные панели, которые собственно и формируют полотно. Панели могут быть изготовлены из разных материалов (их основные разновидности мы рассмотрим далее). Благодаря столь широкому разнообразию материалов и расцветок вы без труда можете подобрать навесной потолок, который будет соответствовать стилю оформления вашего интерьера.
Рассматриваемые конструкции сегодня пользуются очень большой популярностью не только в частном строительстве, но и в промышленном. Также подвесные потолки активно закупаются компаниями, осуществляющими ремонт под ключ. Столь высокая популярность рассматриваемых конструкций объясняется следующими положительными качествами:
Рассматриваемые конструкции различаются между собой по материалу, из которого изготавливаются панели. Вот популярные разновидности:
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