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Подвесные потолки: особенности и преимущества

21 сентября 07:49
Фото: 1Mi
Подвесной потолок на сегодняшний день является одним из самых эффективных способов отделки помещения.

Конструкция состоит из металлического каркаса, которые представляют собой несущие профили, соединяемые замковой системой. На эти рейки в дальнейшем фиксируются потолочные панели, которые собственно и формируют полотно. Панели могут быть изготовлены из разных материалов (их основные разновидности мы рассмотрим далее). Благодаря столь широкому разнообразию материалов и расцветок вы без труда можете подобрать навесной потолок, который будет соответствовать стилю оформления вашего интерьера.

В чем преимущества подвесных потолков

Рассматриваемые конструкции сегодня пользуются очень большой популярностью не только в частном строительстве, но и в промышленном. Также подвесные потолки активно закупаются компаниями, осуществляющими ремонт под ключ. Столь высокая популярность рассматриваемых конструкций объясняется следующими положительными качествами:

  • очень большой выбор по дизайну, стилю оформления, расцветкам и форме. Благодаря этому можно подобрать оптимальное решение для любого интерьера. Так, приобрести качественные подвесные потолки в Тюменской области можно в магазине Ozon.ru;
  • полотно эффективно скрывает практически все дефекты потолочной поверхности. Помещение приобретает совершенно новый, только что отремонтированный облик;
  • за потолочным полотном подвесной конструкции останется место, где можно прокладывать системы инженерных коммуникаций. Благодаря полотну они не будут портить интерьер помещения;
  • если инженерные системы выйдут из строя, вы можете с легкостью отремонтировать его, ведь потолочная конструкция обеспечивает туда свободный доступ;
  • подвесные потолки из некоторых материалов имеют прекрасные акустические и итеплоизоляционные свойства. Благодаря этому в помещении будет благоприятная атмосфера;
  • рассматриваемые конструкции не нуждаются в серьезном уходе (справедливо только в отношении некоторых материалов);
  • на поверхность полотна вы без труда можете встроить различные виды осветительных светильников, в том числе встраиваемые формы LED-ламп;
  • подвесные потолки служат очень долго.

Варианты подвесных потолков

Рассматриваемые конструкции различаются между собой по материалу, из которого изготавливаются панели. Вот популярные разновидности:

  • минеральные. Обычно выбирают твердое минеральное волокно. Материал очень устойчив к влаге. Волокно обладает прекрасными звукопоглощающими свойствами;
  • стекловолокно. Панели имеют небольшой вес, поэтому конструкция не провисает, смотрится эстетично и приятно. Материал отлично поглощает шум;
  • металл. Этот материал обладает повышенной долговечностью. Производители также предусматривают антикоррозийную защиту от влаги. Большинство металлических панелей имеют отражающую способность, что позволяет визуально увеличить пространство.

Приобрести качественные подвесные потолки вы можете в интернет-магазине Ozon здесь www.ozon.ru/category/podvesnye-potolki-32896/. Курьеры осуществляют доставку по всей Тюменской области.

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#Новости#Юлия Николаева#Общество
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