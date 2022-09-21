Новый уютный жилой микрорайон «Корней» на улице Мельникайте объявляет о старте продаж

Семейной ориентированный микрорайон имеет всю необходимую инфраструктуру в шаговой доступности: детский сад, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс. Поблизости находятся торговые центры, магазины, медицинские центры. Вся территория жилого комплекса представляет собой большой озелененный парк. Для жителей созданы пешеходные аллеи и велосипедные дорожки.
В жилом комплексе продуманы уникальные пространства. Крыши домов — эксплуатируемые. Поработать, отдохнуть или просто выпить чашку кофе, встречая рассвет или закат — доступное удовольствие для жителей «Корнея».
Каждая строительная очередь имеет изолированный двор — пространство для семейных прогулок, детских игр и комфортного отдыха. Жители первого и второго этажей имеют дополнительное пространство в виде личной террасы.
Сегодня есть разные варианты покупки квартиры: ипотека с господдержкой, рассрочка, обмен по программе трейд-ин или 100% оплата квартиры.
Кроме того, существуют субсидированные ставки. После заседания Центробанка были внесены некоторые изменения, согласно которым ставка, которая ранее была от 0,1%, сегодня имеет минимальное значение от 3%.
Приобрести любую квартиру в микрорайоне «Корней» можно по сниженной кредитной ставке с господдержкой. Застройщик имеет аккредитацию во всех банках, которые предоставляют ипотеки. Программа с льготной ставкой 7% действует до конца 2022 года.
Большинство банков сделали ставку ниже 7%, сейчас она варьируется от 6,3% до 6,7%. По информации ДОМ.РФ, первоначальный взнос составляет 15% от стоимости квартиры. Купить квартиру с господдержкой могут все граждане Российской Федерации. Ограничений по количеству взятых в ипотеку квартир нет. Приобрести можно как готовое жильё, так и квартиру в строящемся доме. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Наличие жилья в собственности не является препятствием для ипотеки по госпрограмме.
Льготная ставка не изменится на протяжении всего периода кредита. Только в случае отказа от страхования, ставку увеличат на 1%. Итоговая ставка не будет превышать 8%.
Больше информации можно узнать на сайте Kornei.ru или по тел.: +7(3452)57–56–60. Адрес отдела продаж: ул. Федюнинского, 20, корпус 1.
Реклама: ИП Демиденко С.Н., Застройщик АО «СЗ Твелл», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Подробная информация об условиях ипотечного кредитования на сайте.
Реклама.