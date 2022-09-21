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Новый уютный жилой микрорайон «Корней» на улице Мельникайте объявляет о старте продаж

21 сентября 07:18
Фото: Микрорайон "Корней"
Продуманное расположение жилого комплекса позволит быстро добраться как до центра города, так и до других районов, а также выехать на природу.

Семейной ориентированный микрорайон имеет всю необходимую инфраструктуру в шаговой доступности: детский сад, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс. Поблизости находятся торговые центры, магазины, медицинские центры. Вся территория жилого комплекса представляет собой большой озелененный парк. Для жителей созданы пешеходные аллеи и велосипедные дорожки.

В жилом комплексе продуманы уникальные пространства. Крыши домов — эксплуатируемые. Поработать, отдохнуть или просто выпить чашку кофе, встречая рассвет или закат — доступное удовольствие для жителей «Корнея».

Фото: Микрорайон "Корней"

Каждая строительная очередь имеет изолированный двор — пространство для семейных прогулок, детских игр и комфортного отдыха. Жители первого и второго этажей имеют дополнительное пространство в виде личной террасы.

Сегодня есть разные варианты покупки квартиры: ипотека с господдержкой, рассрочка, обмен по программе трейд-ин или 100% оплата квартиры.

  • Рассрочка предполагает первоначальный взнос в размере 20%. Далее вносятся ежемесячные и ежеквартальные равные платежи до конца 2023 года.
  • Квартиру в «Корнее» можно приобрести по программе трейд-ин, то есть обменять свою старую квартиру на новую в режиме одного окна
  • 100% оплата предполагает, что вся стоимость квартиры размещается покупателем на безопасном банковском счете эскроу, и клиент ждет ввода дома в эксплуатацию

Кроме того, существуют субсидированные ставки. После заседания Центробанка были внесены некоторые изменения, согласно которым ставка, которая ранее была от 0,1%, сегодня имеет минимальное значение от 3%.

Приобрести любую квартиру в микрорайоне «Корней» можно по сниженной кредитной ставке с господдержкой. Застройщик имеет аккредитацию во всех банках, которые предоставляют ипотеки. Программа с льготной ставкой 7% действует до конца 2022 года.

Фото: Микрорайон "Корней"

Большинство банков сделали ставку ниже 7%, сейчас она варьируется от 6,3% до 6,7%. По информации ДОМ.РФ, первоначальный взнос составляет 15% от стоимости квартиры. Купить квартиру с господдержкой могут все граждане Российской Федерации. Ограничений по количеству взятых в ипотеку квартир нет. Приобрести можно как готовое жильё, так и квартиру в строящемся доме. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Наличие жилья в собственности не является препятствием для ипотеки по госпрограмме.

Льготная ставка не изменится на протяжении всего периода кредита. Только в случае отказа от страхования, ставку увеличат на 1%. Итоговая ставка не будет превышать 8%.

Больше информации можно узнать на сайте Kornei.ru или по тел.: +7(3452)57–56–60. Адрес отдела продаж: ул. Федюнинского, 20, корпус 1.

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#Новости#Анна Доронина#Общество
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