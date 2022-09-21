Новый уютный жилой микрорайон «Корней» на улице Мельникайте объявляет о старте продаж

Большинство банков сделали ставку ниже 7%, сейчас она варьируется от 6,3% до 6,7%. По информации ДОМ.РФ, первоначальный взнос составляет 15% от стоимости квартиры. Купить квартиру с господдержкой могут все граждане Российской Федерации. Ограничений по количеству взятых в ипотеку квартир нет. Приобрести можно как готовое жильё, так и квартиру в строящемся доме. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Наличие жилья в собственности не является препятствием для ипотеки по госпрограмме.