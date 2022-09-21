Не остаться без квартиры и денег: тюменцы выбирают безопасные сделки с недвижимостью

«Не нужно снимать наличные в кассе, пересчитывать, вносить в банковскую ячейку или брать расписку. Деньги хранятся под надежной защитой до регистрации сделки в Росреестре, после чего покупатель получает уведомление о том, что сделка состоялась. Только после этого деньги переводятся на счет продавцу. Участники сделки получают на электронную почту платежные поручения, подтверждающие перевод средств. Ещё одна услуга для безопасной покупки недвижимости — это юридическая экспертиза. Она позволяет узнать всю историю квартиры, а также получить правовое заключение и сертификат на возмещение средств»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.