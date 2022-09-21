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Не остаться без квартиры и денег: тюменцы выбирают безопасные сделки с недвижимостью

21 сентября 11:02
Фото: Сбербанк
Жители Тюменской области предпочитают обезопасить себя при покупке недвижимости. С начала года по ипотечным сделкам Сбера около 90% клиентов воспользовались услугой безопасные расчеты, а это более 9 тысяч человек. Также порядка тысячи клиентов использовали эту опцию, покупая квартиру за наличный расчет.

Сервис безопасных расчетов от Сбера позволяет провести безналичный взаиморасчет за объект недвижимости между покупателем и продавцом в Центрах ипотечного кредитования. Услуга предоставляется как при оформлении ипотеки, так и за наличный расчёт. Покупатель переводит средства на специальный счет Центра недвижимости от Сбербанка, далее информация о регистрации сделки запрашивается в Росреестре, а после регистрации деньги зачисляются на счет продавца. Стоимость услуги составляет 3400 рублей.

«Не нужно снимать наличные в кассе, пересчитывать, вносить в банковскую ячейку или брать расписку. Деньги хранятся под надежной защитой до регистрации сделки в Росреестре, после чего покупатель получает уведомление о том, что сделка состоялась. Только после этого деньги переводятся на счет продавцу. Участники сделки получают на электронную почту платежные поручения, подтверждающие перевод средств. Ещё одна услуга для безопасной покупки недвижимости — это юридическая экспертиза. Она позволяет узнать всю историю квартиры, а также получить правовое заключение и сертификат на возмещение средств»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

#Новости#Сбербанк#Анна Доронина#Общество
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