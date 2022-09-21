На форуме TNF 2022 вспомнили про холодную войну и политэкономию

«Даже те, кто помнит разгар холодной войны, им тоже трудно сравнивать. В те времена в мире существовали довольно жестко соблюдавшиеся правила поведения. Да, они были конфронтационные и „на грани“, но ту грань все очень хорошо понимали. А сейчас ощущение, что грань теряется, и никто не заинтересован в том, чтобы вырабатывать новые правила»,заявил Федор Лукьянов.