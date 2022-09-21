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На форуме TNF 2022 вспомнили про холодную войну и политэкономию

21 сентября 05:48
Фото: скриншот youtube.com
Сегодня в рамках Промышленно-экономического форума TNF проходит деловой завтрак, на котором обсуждают роль России в мировой экономике как глобальной энергетической державы. Один из выступающих, Федор Лукьянов, рассказал о ситуации в России и вспомнил времена холодной войны.

«Сейчас мы пришли к такому положению везде, что политика и экономика абсолютно неразрывны, и старое понятие политэкономия снова с нами. А самое главное то, что политика победила. Принимаются иррациональные решения с точки зрения экономики»,высказался Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

По мнению Лукьянова, директора международного дискуссионного клуба «Валдай», разрыв связи России и Европейского Союза противоречит любым нормальным стремлениям и намерениям для развития. Но по политическим соображениям он все же происходит.

Как заявил эксперт, он не видит обозримой перспективы, когда ситуация вернулась бы к рациональному порядку. Также он напомнил, что международная обстановка чрезвычайно напряженная, и несопоставима ни с чем, что помнит большинство.

«Даже те, кто помнит разгар холодной войны, им тоже трудно сравнивать. В те времена в мире существовали довольно жестко соблюдавшиеся правила поведения. Да, они были конфронтационные и „на грани“, но ту грань все очень хорошо понимали. А сейчас ощущение, что грань теряется, и никто не заинтересован в том, чтобы вырабатывать новые правила»,заявил Федор Лукьянов.

Участник делового завтрака подчеркнул, что времена, когда мировая система в целом более или менее регулировалась определенными институтами, закончились.

Также на сегодняшней бизнес-встрече участники предположили, какими будут цены на нефть к концу 2022 года. Большинство проголосовало за то, что они опустятся ниже 70. За этот ответ свой голос отдали 30% опрошенных.

#Новости#Экономика#Политика#TNF 2022#Нефть и газ#В Тюмени работает Промышленно-энергетический форум TNF 2022#Анна Доронина
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