На форуме TNF 2022 вспомнили про холодную войну и политэкономию

«Сейчас мы пришли к такому положению везде, что политика и экономика абсолютно неразрывны, и старое понятие политэкономия снова с нами. А самое главное то, что политика победила. Принимаются иррациональные решения с точки зрения экономики»,высказался Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
По мнению Лукьянова, директора международного дискуссионного клуба «Валдай», разрыв связи России и Европейского Союза противоречит любым нормальным стремлениям и намерениям для развития. Но по политическим соображениям он все же происходит.
Как заявил эксперт, он не видит обозримой перспективы, когда ситуация вернулась бы к рациональному порядку. Также он напомнил, что международная обстановка чрезвычайно напряженная, и несопоставима ни с чем, что помнит большинство.
«Даже те, кто помнит разгар холодной войны, им тоже трудно сравнивать. В те времена в мире существовали довольно жестко соблюдавшиеся правила поведения. Да, они были конфронтационные и „на грани“, но ту грань все очень хорошо понимали. А сейчас ощущение, что грань теряется, и никто не заинтересован в том, чтобы вырабатывать новые правила»,заявил Федор Лукьянов.
Участник делового завтрака подчеркнул, что времена, когда мировая система в целом более или менее регулировалась определенными институтами, закончились.
Также на сегодняшней бизнес-встрече участники предположили, какими будут цены на нефть к концу 2022 года. Большинство проголосовало за то, что они опустятся ниже 70. За этот ответ свой голос отдали 30% опрошенных.