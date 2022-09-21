Министр РФ посетил выставку промышленно-энергетического форума TNF-2022 — THE EXPO

Денису Мантурову показали последние разработки промышленно-энергетических компаний страны.
В этом году выставка THE EXPO заняла площадь более 2,5 тысячи квадратных метров, это на 40% меньше площади, занимаемой в прошлом году.
Также в связи с тем, что мероприятие приобрело федеральный статус, увеличилось и количество участников форума.
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что их в этом году — более 6 тысяч.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что прошла пленарная сессия, в ходе которой участники обсудили насущные проблемы международной политики.