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Министр РФ посетил выставку промышленно-энергетического форума TNF-2022 — THE EXPO

21 сентября 12:07
Сегодня в рамках промышленно-энергетического форума TNF-2022 Дениса Мантурова, заместителя председателя Правительства РФ, министра промышленности и торговли РФ познакомили с главной выставкой форума, на которой представлено несколько десятков новейших разработок мировых компаний.

Денису Мантурову показали последние разработки промышленно-энергетических компаний страны.

В этом году выставка THE EXPO заняла площадь более 2,5 тысячи квадратных метров, это на 40% меньше площади, занимаемой в прошлом году.

Также в связи с тем, что мероприятие приобрело федеральный статус, увеличилось и количество участников форума.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что их в этом году — более 6 тысяч.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что прошла пленарная сессия, в ходе которой участники обсудили насущные проблемы международной политики.

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#Промышленность#Нефть#Газовая промышленность#Технологии#Тюменская область#Газпром нефть#IT-технологии#В Тюмени работает Промышленно-энергетический форум TNF 2022#Алена Патрушева#Видео
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