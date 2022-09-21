«Лучше бы белую стену оставили»: тюменские художницы о нюансах уличного творчества

Елена не первый год создает изображения на стенах нашего города. Заниматься первыми рисунками на стенах она начала в 2014 году вместе с тюменским объединением художников. Мастера организовывали выставки и трудились над созданием арт-объектов. Кайдалова является автором работ на остановках «Дети синего фламинго» и «Ковер-самолет».
По словам Елены, бетонный забор на Московском тракте — прекрасная площадка для ее творческого самовыражения. На нем уже красуется работа «Кошки в окошках», мотив которой — тюменские наличники, отреставрированные членом Союза художников, реставратором деревянной резьбы старой Тюмени Вадимом Шитовым.
Сейчас Елена взялась за создание новых рисунков.
«Я все еще продолжаю трудиться над своим забором по мере возможности и времени. Многие изображенные мной сюжеты имеют непосредственное отношение к событиям моей жизни. Все делаю по зову сердца и души», признается Кайдалова.
На заборе можно увидеть изображение лошади и всадницы. Рисунок был выполнен в день памяти бабушки художницы.
«Она была лихой наездницей. Когда их раскулачивали, бабушка не могла расстаться со своим конем по имени Герой. Была вынуждена загнать его до „мыла“ и напоила холодной водой. Он так и не достался никому»,поделилась семейной историей Елена.
Также художница рассказала, что планирует рисовать больше «тюменских» сюжетов. Например, старинную архитектуру нашего города. Идей у Елены множество.
«Недавно вместе с тюменским реставратором Святославом Шитовым в паре изобразили дверь в стене по рассказу Герберта Уэллса», добавила она.
Но не всех людей устраивает появление новых ярких деталей на домах. По словам Елены, в ее творческой «настенной» деятельности был и неудачный опыт. Девушку пригласили расписывать фасад здания для салона красоты на Московском тракте, 85. Был выбран красивый рисунок.
«Кому-то он не понравился. Может быть, потому что это было сделано вопреки желаниям общего состава дома. Заказчицей была хозяйка салона. Мы были вынуждены закрасить все в кротчайшие сроки. Иначе — большой штраф», рассказывает Кайдалова.
Елена добавила, что это был единственный раз, когда пришлось вернуть зданию первозданный вид.
«Сейчас работаю по заказу совета дома, поэтому подобных проблем не возникло. Жильцы домов обычно радуются, что появляется что-то яркое и красивое. Некоторые так вообще помогают: приносят краску, колеры», делится девушка.
Недавно Елена выполняла заказ разрисовать 4 подъезда, каждая стена которого — 24 кв. м. на рисунках изображены пейзажи Италии.
«Наш город» также пообщался с еще одной тюменской художницей Марией Волковой. Именно она является автором асфальтовых 3D-граффити на площади 400-летия Тюмени. Эти три работы были посвящены присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести». Сюжет работ — период Великой Отечественной войны в Тюмени.
Также руке Марии принадлежат расписанные остановки в Тобольске — «Абрамовский парк» и «Улица Дзержинского».
«Меня всегда привлекала возможность „поговорить“ с жителем города, рассказать ему историю», подчеркнула она.
По словам Марии, в ее практике также были неловкие моменты с горожанами.
«Слышала комментарии вроде: „Лучше бы белую стену оставили“. Но в большинстве своем тюменцы не против. Им нравится, что город преображается посредством арт-искусства. Да и я работаю на законный основаниях. Эскиз проходит согласование, жители вправе увидеть его и высказать мнение», сообщила Волкова.
Мария не обращается к темам, которые могут кого-то огорчить или разозлить. Это не вызов морали или общепринятым принципам. Это — самовыражение.
«Когда ты „разговариваешь“ с людьми, ты несешь ответственность за их моральное состояние. Я эту ответственность ощущаю. Настраиваю себя на позитив и светлые чувства», высказала мнение Мария.
Художница рассказала, что ее ждет большая работа — она трудится над проектом о культурных кодах нашего города. В нем будет отражена не только историческая составляющая, но и рассказ о старинных ремеслах, которые у нас развивались. Проект будет выполнен в технике, понятной молодежи.