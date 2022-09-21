«Лучше бы белую стену оставили»: тюменские художницы о нюансах уличного творчества

Художница рассказала, что ее ждет большая работа — она трудится над проектом о культурных кодах нашего города. В нем будет отражена не только историческая составляющая, но и рассказ о старинных ремеслах, которые у нас развивались. Проект будет выполнен в технике, понятной молодежи.