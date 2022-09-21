Какие дороги отремонтировали в Тюмени летом 2022 года. Какие отремонтируют осенью.

Также заместитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта подчеркнул, что чаще всего причиной организации ремонта дорог становятся несоответствующее требованиям нормативной документации состояние, как её отдельных элементов — проезжая часть, тротуар, наружное освещение и т. д., так и всей автомобильной дороги в целом.