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Какие дороги отремонтировали в Тюмени летом 2022 года. Какие отремонтируют осенью.

21 сентября 10:37
Фото: 1Mi
Тюменские дороги, как известно, признаны одними из лучших в стране. Качество дорожного полотна удается сохранять в достойном виде, благодаря регулярным ремонтам. Как выяснил «Наш город», тюменские дорожники неплохо поработали этим летом, а также построили серьезные планы на осень.

Заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин сообщил «Нашему городу», что в этом году планируется завершение работ по капитальному ремонту 7 объектов:

  • Устройство проезда от ул. Хамита Ярми в районе школы 52, протяженностью 0,3 км;
  • Обустройство проезда между проезжими частями улица Народная в створе улицы Рождественская, протяженностью 0,18 км;
  • Капитальный ремонт автомобильных дорог в районе садоводческих обществ «Царево», «Большое Царево-1», «Большое Царево-2», «Большое Царево-3», протяженностью 3,4 км;
  • Капитальный ремонт ул. Андрея Бушуева (устройство примыкания к ул. Закалужская), протяженностью 0,15 км;
  • Устройство съезда с ул. Энергетиков, протяженностью 0,025 км;
  • Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в районе ул. 30 лет Победы, 77, в рамках которого также планируется устройство ливневой канализации;
  • Капитальный ремонт автомобильных дорог на участке от улицы Моторостроителей в районе улицы Таллинская.

«Также в текущем году планируются мероприятия по заключению муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Ленина — от Краеведческого музея (ул. Ленина, 2) до ул. Красина, протяженностью 0,6 км, срок завершения работ — 2023 год»,Заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Кроме того, в срок до 30 октября 2022 года планируется завершить работы по ремонту автомобильных дорог (методом фрезерования) протяженностью порядка 27,84 км по объектам:

ул. Старорощинское шоссе;

ул. Мелиораторов;

ул. Малая Боровская;

ул. Кирова;

ул. Бакинских комиссаров;

ул. Олимпийская;

ул. Судоремонтная;

ул. Молодежная (ул. Н. Чаплина — ул. Червишевский тракт);

ул. Луначарского;

проезд от ул. Широтная д. 112 к.1 до ул. Широтная д. 114;

ул. Смоленская (ул. Кузнецова — ул. Грибоедова);

ул. Урицкого;

ул. 50 лет Октября (ул. Севастопольская — ул. Пермякова);

ул. Григория Алексеева (ул. А. Сазонова — с/о «Русское поле»);

ул. Бабарынка (Обход города Тюмени — ул. Владимира Полякова);

ул. Волгоградская (ул. Новосибирская — ул. Фрунзе);

ул. Клары Цеткин (от дома № 59 до ул. Белинского);

ул. Малышева (тротуар отостановочного пункта «ул. Малышева» до ул. Журавлиная);

ул. Д. Бедного (ул. Самарцева — ул. Н. Чаплина);

съезды № 6, 8 развязки Республики — «Электрон»;

ул. Ямская (ул. Полевая — ул. Коммунистическая);

Игарский переулок;

проезд по ул. Московский тракт д. 136;

проезд ул. Широтная д. 181,187;

ул. Дружбы (ул. Щербакова — ул. Мусы Джалиля);

ул. Щербакова (ул. Безымянная — ул. Ветеранов труда);

ул. Республики (ул. Мельникайте —ул.Пермякова);

съезд № 7 путепровода через ж/д магистраль в створе ул. Мориса Тореза;

ул. Пермякова (ул. Республики — ул. 30 лет Победы);

ул. Челюскинцев (ул. Осипенко — ул. Республики);

ул. Монтажников (Обход города Тюмени — ул. П.Шарова);

проезд от ул. Газовиков до ул. Муравленко.

«Таким образом, все запланированные на 2022 год мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут выполнены департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта в полном объеме»,отметил Васенин.

Также заместитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта подчеркнул, что чаще всего причиной организации ремонта дорог становятся несоответствующее требованиям нормативной документации состояние, как её отдельных элементов — проезжая часть, тротуар, наружное освещение и т. д., так и всей автомобильной дороги в целом.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени приостановлено определение подрядчика по лоту № 0167200003422005425 на реконструкцию участка трассы от улицы Ямской до Мельникайте. По данным сайта Госзакупки, в УФАС поступила жалоба от ООО «Вест».

Заявку компании отклонили из-за того, что в составе переданных документов участником «не представлено разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию».

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