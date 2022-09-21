Какие дороги отремонтировали в Тюмени летом 2022 года. Какие отремонтируют осенью.

Заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин сообщил «Нашему городу», что в этом году планируется завершение работ по капитальному ремонту 7 объектов:
«Также в текущем году планируются мероприятия по заключению муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Ленина — от Краеведческого музея (ул. Ленина, 2) до ул. Красина, протяженностью 0,6 км, срок завершения работ — 2023 год»,Заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.
Кроме того, в срок до 30 октября 2022 года планируется завершить работы по ремонту автомобильных дорог (методом фрезерования) протяженностью порядка 27,84 км по объектам:
ул. Старорощинское шоссе;
ул. Мелиораторов;
ул. Малая Боровская;
ул. Кирова;
ул. Бакинских комиссаров;
ул. Олимпийская;
ул. Судоремонтная;
ул. Молодежная (ул. Н. Чаплина — ул. Червишевский тракт);
ул. Луначарского;
проезд от ул. Широтная д. 112 к.1 до ул. Широтная д. 114;
ул. Смоленская (ул. Кузнецова — ул. Грибоедова);
ул. Урицкого;
ул. 50 лет Октября (ул. Севастопольская — ул. Пермякова);
ул. Григория Алексеева (ул. А. Сазонова — с/о «Русское поле»);
ул. Бабарынка (Обход города Тюмени — ул. Владимира Полякова);
ул. Волгоградская (ул. Новосибирская — ул. Фрунзе);
ул. Клары Цеткин (от дома № 59 до ул. Белинского);
ул. Малышева (тротуар отостановочного пункта «ул. Малышева» до ул. Журавлиная);
ул. Д. Бедного (ул. Самарцева — ул. Н. Чаплина);
съезды № 6, 8 развязки Республики — «Электрон»;
ул. Ямская (ул. Полевая — ул. Коммунистическая);
Игарский переулок;
проезд по ул. Московский тракт д. 136;
проезд ул. Широтная д. 181,187;
ул. Дружбы (ул. Щербакова — ул. Мусы Джалиля);
ул. Щербакова (ул. Безымянная — ул. Ветеранов труда);
ул. Республики (ул. Мельникайте —ул.Пермякова);
съезд № 7 путепровода через ж/д магистраль в створе ул. Мориса Тореза;
ул. Пермякова (ул. Республики — ул. 30 лет Победы);
ул. Челюскинцев (ул. Осипенко — ул. Республики);
ул. Монтажников (Обход города Тюмени — ул. П.Шарова);
проезд от ул. Газовиков до ул. Муравленко.
«Таким образом, все запланированные на 2022 год мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут выполнены департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта в полном объеме»,отметил Васенин.
Также заместитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта подчеркнул, что чаще всего причиной организации ремонта дорог становятся несоответствующее требованиям нормативной документации состояние, как её отдельных элементов — проезжая часть, тротуар, наружное освещение и т. д., так и всей автомобильной дороги в целом.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени приостановлено определение подрядчика по лоту № 0167200003422005425 на реконструкцию участка трассы от улицы Ямской до Мельникайте. По данным сайта Госзакупки, в УФАС поступила жалоба от ООО «Вест».
Заявку компании отклонили из-за того, что в составе переданных документов участником «не представлено разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию».