Исследователи назвали ключевые события в Архангельской области за последние 20 лет

Авторы проекта обратили свое внимание на регион белых ночей и северного сияния, а также промышленности и высоких технологий — на Архангельскую область, пишет mkset.ru.
Жители архипелага гордятся национальным парком «Русская Арктика» — наиболее северной и первой по величине природной территорией нашего государства, которая входит в перечень особо охраняемых.
В «Русской Арктике» располагаются огромные лежбища гренландских китов, белых медведей и моржей. На территории нацпарка расположены крупнейшие в стране птичьи базары. Кроме того, здесь размещены семь опорных пунктов и полевых баз. На территории бухты Тихой в 2019 году запустили в строй многофункциональный визит-центр.
В 2011 году был дан старт реконструкции «Севмаша» — одного из самых крупных в Российской Федерации судостроительных заводов и единственного в нашей стране предприятия, осуществляющего весь цикл строительства с проведением испытаний подлодок, которые оснащают энергетическими атомными установками.
Реконструкция завода «Севмаш» предусматривала техническое перевооружение его производств. Мощности начали обновлять на судостроительном предприятии в рамках масштабной целевой правительственной программы «Реформирование и развитие предприятий».
Два года назад в субъекте завершились работы по реконструкции воздушной гавани на Соловецких островах. Длину взлетно-посадочной полосы увеличили до полутора тысяч метров, а ширина ее достигла отметки в 36 метров. В итоге она стала принимать более вместительные суда Як-40 и Ан-24. Аэропорт Архангельской области стал после реконструкции более комфортным, а главное — безопасным и для жителей региона, и для огромного множества туристов, которые постоянно прибывают на архипелаг.
В 2020 году был сдан в эксплуатацию теннисный центр «Амео-спорт» в Архангельске. Новый спорткомплекс принимает как взрослых, так и детей, обеспечивая одновременную подготовку до 250 спортсменов, в том числе и на бесплатной основе.
В прошлом году Архангельскую область внесли в топ-3 российских субъектов, которые эффективнее остальных реализуют масштабный нацпроект, получивший название «Безопасные качественные дороги», подытожили авторы проекта.