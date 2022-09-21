Исследователи назвали ключевые события в Архангельской области за последние 20 лет

Два года назад в субъекте завершились работы по реконструкции воздушной гавани на Соловецких островах. Длину взлетно-посадочной полосы увеличили до полутора тысяч метров, а ширина ее достигла отметки в 36 метров. В итоге она стала принимать более вместительные суда Як-40 и Ан-24. Аэропорт Архангельской области стал после реконструкции более комфортным, а главное — безопасным и для жителей региона, и для огромного множества туристов, которые постоянно прибывают на архипелаг.