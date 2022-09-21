Геополитика — новая экономика: на TNF-2022 подняли вопрос международной политики

Сейчас с уверенностью можно сказать, что современная международная политика в корне перекроила всю карту мировой экономики. Причем, события, которые мы наблюдаем сейчас — это только начало грядущих переворотов.
«Для незападного мира существует не один конфликт, который сейчас протекает, а два конфликта. Первое, что им не нравится — это сам факт вооруженных действий на территории Украины. Второе — для большинства эти действия выглядят, как „большой напал на маленького“, так как мировое большинство составляют малые и средние государства», рассказал Иван Сафранчук, директор Центра евроазиатских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России.
Сафранчук сообщил, что согласно исследованиям, в конфликте, когда большая Россия напала на маленькую Украину, как они это видят, — это одна позиция. А в том, где геополитическое и геоэкономическое противостояние — у них позиция совершенно противоположная.
Модератор пленарной сессии Андрей Сушенцов, декан Факультета международных отношений МГИМО МИД России, убежден, что Россия сейчас не стремится к самоизоляции, что говорит о том, что план по тотальной блокаде страны не сработал, как это было запланировано.
В ходе сессии также отметили, что давление США на Китай не приведет к разрыву экономических связей между ними, хотя напряжение постоянно нарастает.
Однако отношения России и Китая с Западом больше не будут взаимно переплетенными, как это было ранее, они позволят осуществлять оптимальный экономический обмен.
В то же время сейчас складывается новый пласт мировых экономических отношений между Севером Евразии и странами Востока и Юга — наиболее активно растущих регионов мира.
«То, что мы сейчас наблюдаем, это не только борьба идеологий, это не только борьба политических установок, это еще и чисто экономическая коммерческая конкуренция разных субъектов, которые лоббируют свои интересы. Есть четкая система бенефициаров, которая сейчас сложилась. Основным бенефициаром является США, причем, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», сообщила Екатерина Арапова, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России.
С ней согласился Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России, генеральный директор холдинга «Минченко консалтинг».
Он считает, что коллективный «Байден» оказался достаточно эффективным.
«Они за несколько лет вернули контроль над Евросоюзом, сознательно утраченный в эпоху Трампа. Они отмобилизовали значительную сеть своих сателлитов. Я думаю, что если говорить об интересах США и конкретных бизнес группах, которые становятся бенефициарами от этого, то „Байден“ работает», считает Минченко.
Он также отметил, что сейчас, в условиях, когда будто бы не о чем договариваться, есть одна точка, в которой вполне ситуативно Россия, Франция и США могут оказаться в одном лагере.
«На мой взгляд, очевидна деградация немецкой политики»,выразил мнение директор Центра исследований политических элит.
По итогу сессии спикеры пришли к мнению, что сейчас в интересах России укреплять стратегические основания суверенитета крупных стран «незапада» и создавать вместе с ними сетевую систему экономических отношений.
Ранее Евгений Минченко рассказал «Нашему городу» о том, как по его мнению, губернаторы регионов России могут выйти из ситуации, которая сложилась в связи с уходом крупных инвесторов. Так как сейчас главы регионов оказались в тяжелой ситуации, в особенности это коснулось регионов, которые интенсивно развивались.
Cегодня утром на форуме TNF-2022 , в рамках бизнес завтрака, также был поднят вопрос геополитической напряженности, в ходе обсуждения которого, спикеры затронули глобальный энергокризис.