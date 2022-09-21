Геополитика — новая экономика: на TNF-2022 подняли вопрос международной политики

«То, что мы сейчас наблюдаем, это не только борьба идеологий, это не только борьба политических установок, это еще и чисто экономическая коммерческая конкуренция разных субъектов, которые лоббируют свои интересы. Есть четкая система бенефициаров, которая сейчас сложилась. Основным бенефициаром является США, причем, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», сообщила Екатерина Арапова, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России.