Геополитическая напряженность: на TNF-2022 обсудили глобальный энергокризис

«Не хотелось бы быть излишне оптимистичным, но и начинать с пессимистических нот не хочется. Инвестиционный цикл в нефтянке большой, он может быть, и 7 лет, и 15. Если жить этими горизонтами, то, по нашим приоритетам, в проекте ничего не меняется. Мы по-прежнему сохраняем такие планы», рассказал Овсянников.