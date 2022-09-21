Геополитическая напряженность: на TNF-2022 обсудили глобальный энергокризис

Деловой завтрак начался с резонансной проблемы. На данный момент Россия, как энергодержава находится на перекрестке двух тенденций.
Одна из них долгосрочная. Климат меняется и через некоторое количество лет традиционные энергоресурсы будут менее востребованы и придется перейти на возобновляемые источники энергии.
«Это один долгосрочный тренд, но есть другой, более серьезный вектор — события, которые происходят сейчас. Это огромный вызов, который стоит перед нашей экономикой и нашей страной. Сейчас цены на энергоресурсы по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе взлетели, цена на газ показала невероятную динамику»,отметила Марина Белякова партнер компании «Б1» и модератор площадки.
Участникам беседы предложили спрогнозировав цены на нефть к 31 декабря.
Как выяснилось, нет консенсуса в отношении того, что будет с ценой, слишком много в этом вопросе неопределенностей.
«На самом деле вектор — климатическая повестка, — это не панацея, а полноценная задача. Некоторые считают, что это путь к экономической свободе, но на деле это переход от одной зависимости к другой», считает Белякова.
Это внешняя повестка, но участники беседы решили сконцентрироваться на внутренних вопросах.
Успехами компании «Лукойл» поделился Овсянников Глеб Львович, вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Лукойл».
«Не хотелось бы быть излишне оптимистичным, но и начинать с пессимистических нот не хочется. Инвестиционный цикл в нефтянке большой, он может быть, и 7 лет, и 15. Если жить этими горизонтами, то, по нашим приоритетам, в проекте ничего не меняется. Мы по-прежнему сохраняем такие планы», рассказал Овсянников.
Он сообщил, что до конца года будет начато эксплуатационное бурение по нашему месторождению имени Грайфера.
«Мы сохраняем планы развития этой провинции, как и планировали. Следом будет месторождение имени Кувыкина», сказал Овсянников.
Также в компании «Лукойл» в течение ближайших двух месяцев будет запущен крупный инвестиционный проект на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе
Компания строила планы в отношении сверхвязких нефтей на Ярьке и на Усинском месторождении в Коми, но им пока не удалось найти консенсус с правительством Российской Федерации по мерам поддержки.
«Но мы верим, что он будет найдено, тогда мы сможем развивать и эту часть. Верим, что объемы добычи и объемы экспорта удастся сохранить», считает спикер.
Представитель «Лукойла» акцентировал внимание на проблемах качества предоставляемой продукции и ценообразовании на услуги поставщиков, в условиях импортозамещения.
Он отметил, что Тюменская область всегда была одним из лидеров в поддержке инвестиционной активности, в плане предоставления нефтегазового сервиса.
«Была такая мера как кэшбэк в 8% для компаний, которые покупали оборудование в Тюменской области, то есть 8% из бюджета возвращалась компаниям. Это интересная мера, которая поддержала бы сейчас сервис и заказчиков»,уверен Глеб Овсянников.
На это губернатор Тюменской области ответил, что сейчас в регионе уже действуют 2 программы кэшбека.
«Мы субсидируем 5 процентов от стоимости приобретенного оборудования. Но тут есть два ограничения — это сумма не менее 1 млрд рублей в год, условия оплаты — 30 дней. Этой мерой активно пользуется компания „Сургутнефтегаз“ — это один из самых крупных покупателей продукции у тюменских машиностроителей»,сказал Моор.
В этом году в Тюменской области внедрили более широкую программу. По ней кэшбэк распространяется не только на оборудование, но и на выполненные работы и оказанные услуги. При этом нет ограничений по сумме, есть «лесенка» по процентам, от 1,5 до 5%
«Можно зайти с любой суммой, но нужно купить услуги у предприятия, которое является членом тюменского регионального нефтегазового кластера, производит продукцию и зарегистрирована в Тюменской области. Условия расчета те же — не менее 30 дней от момента поставки или оказания услуг»,рассказал губернатор.
Он также отметил, что программа распространяется не только на добывающие, но и на транспортирующие компании, поэтому публично пригласил компанию «Лукойл» в ней поучаствовать.
Михаил Карисалов, председатель правления и генеральный директор ООО «СИБУР» отметил, что совместная работа с предприятиями Тюменской области позволила компании реализовать в Тобольске проект «ЗапСибНефтехим». Завод вышел на проектную мощность в 2020 году и сейчас ежегодно производит 2, 5 млн полимеров в год, а также перерабатывает 8 млн тонн углеводородного сырья
Он признался, что большая часть оборудования компании была импортной, но в настоящее время такое субсидирование регкомплекторв, работа с Китаем и ОАЭ с Ираном, позволила наладить работу в условиях санкций.
«Сейчас мы вынуждены смотреть на несколько отраслей вправо»,считает Карисалов.
Обсудили на завтраке не только действующие, но и предстоящие ограничения.
«Когда только все случилось, еще в феврале–марте, я помню, как международное энергетическое агентство говорило о том, что мы потеряем 3 — 3,5 млн баррелей добычи в сутки. При этом сейчас объем добычи растет, по сравнению с прошлым годом. Компании прекрасно переориентировались»,сообщил представитель «Российского энергетического агентства» Минэнерго России.
Как известно, с 5 декабря вводится эмбарго. А с 9 сентября США выпустило руководства по Price cap. Это значит, что любой гражданин США должен будет отчитываться минфину США о любых сделках с российской нефтью: в каком формате, по какой цене.
«На текущий момент мы снизили дискорд, он находится в районе 20 долларов на баррель. Американские и европейские коллеги хотят еще его снизить, но мы с нерыночными условиями работать не будем, об этом сказал еще неш президент»,считают в РЭА.
Спикеры сошлись во мнении, что у России большое количество дружественных рынков. По текущим прогнозам в Азиатском и Тихоокеанском регионах спрос на нефть будет расти на 2-2,5 млн баррель в сутки и это только в следующем году.
Туда компании и будут переориентироваться.