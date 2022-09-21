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«Газпром нефти» не хватает инжиниринговых центров

21 сентября 14:32
Фото: скриншот youtube.com
На сегодняшней пленарной сессии «Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам» в рамках TNF 2022 выступил Александр Дюков, председатель правления, ПАО «Газпром нефть». Он рассказал о том, как развивается компания, и какие цели ставит перед собой.

«Что касается технологического обеспечения, то перед нами стоит 2 ключевые задачи: задача развития и задача обеспечение непрерывности производственных площадей»,заявил Александр Дюков.

Говоря о развитии, он уточнил, что 40% добычи «Газпром нефть» приходится на трудноизвлекаемые запасы, а если говорить о новых мощностях, то 80%. Компания расширяется, «идет» в новые регионы России. Благодаря этому уже более 40% добычи приходится на Арктику. «Нам нужно полагаться только на себя и создавать собственные решения. Эту задачу мы успешно выполняем», — добавил Дюков.

Что касается обеспечения непрерывности производственных площадей технологической деятельности, то здесь нужно пользоваться двумя подходами: импортом комплектующих из дружественных стран и поддержкой отечественных производителей.

Председатель правления ПАО «Газпром нефть» добавил, что за последние 10 лет подход компании стал более проактивным, и теперь организация самостоятельно стимулирует создание российских технологий.

«Мы начали системную работу по созданию соответствующей структуры, которая должна обеспечить технологический суверенитет. Используются 4 инструмента: система по поиску новых технологических идей, инфраструктура инжиниринга, оборудования и комплектующих, система испытаний новых технологий и создание единых отраслевых стандартов»,объяснил эксперт.

Александр Дюков подробно рассказал, что значит каждый из инструментов. С поиском новых технологических идей помогают акселераторы.

В плане инфраструктуры инжиниринга он добавил, что ставится задача не воспроизводить зарубежное оборудование, запчасти, а создавать то, которое было бы более эффективным. Уже создана партнерская сеть, 6 кластеров. Дальнейшие планы — создание головного инжинирингового центра в Санкт-Петербурге.

Что касается системы испытаний новых технологий, то была создана сеть технологических полигонов, технопарков. Одна из целей — создать инфраструктуру из уже имеющихся полигонов.

И последний, четвертый инструмент — создание единых отраслевых стандартов. По словам Дюкова, на данный момент разработано уже 70 стандартов, а к концу года их число дойдет до 100. Все они проходят опробацию в компаниях.

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