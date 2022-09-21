«Газпром нефти» не хватает инжиниринговых центров

Говоря о развитии, он уточнил, что 40% добычи «Газпром нефть» приходится на трудноизвлекаемые запасы, а если говорить о новых мощностях, то 80%. Компания расширяется, «идет» в новые регионы России. Благодаря этому уже более 40% добычи приходится на Арктику. «Нам нужно полагаться только на себя и создавать собственные решения. Эту задачу мы успешно выполняем», — добавил Дюков.