«Газпром нефти» не хватает инжиниринговых центров

«Что касается технологического обеспечения, то перед нами стоит 2 ключевые задачи: задача развития и задача обеспечение непрерывности производственных площадей»,заявил Александр Дюков.
Говоря о развитии, он уточнил, что 40% добычи «Газпром нефть» приходится на трудноизвлекаемые запасы, а если говорить о новых мощностях, то 80%. Компания расширяется, «идет» в новые регионы России. Благодаря этому уже более 40% добычи приходится на Арктику. «Нам нужно полагаться только на себя и создавать собственные решения. Эту задачу мы успешно выполняем», — добавил Дюков.
Что касается обеспечения непрерывности производственных площадей технологической деятельности, то здесь нужно пользоваться двумя подходами: импортом комплектующих из дружественных стран и поддержкой отечественных производителей.
Председатель правления ПАО «Газпром нефть» добавил, что за последние 10 лет подход компании стал более проактивным, и теперь организация самостоятельно стимулирует создание российских технологий.
«Мы начали системную работу по созданию соответствующей структуры, которая должна обеспечить технологический суверенитет. Используются 4 инструмента: система по поиску новых технологических идей, инфраструктура инжиниринга, оборудования и комплектующих, система испытаний новых технологий и создание единых отраслевых стандартов»,объяснил эксперт.
Александр Дюков подробно рассказал, что значит каждый из инструментов. С поиском новых технологических идей помогают акселераторы.
В плане инфраструктуры инжиниринга он добавил, что ставится задача не воспроизводить зарубежное оборудование, запчасти, а создавать то, которое было бы более эффективным. Уже создана партнерская сеть, 6 кластеров. Дальнейшие планы — создание головного инжинирингового центра в Санкт-Петербурге.
Что касается системы испытаний новых технологий, то была создана сеть технологических полигонов, технопарков. Одна из целей — создать инфраструктуру из уже имеющихся полигонов.
И последний, четвертый инструмент — создание единых отраслевых стандартов. По словам Дюкова, на данный момент разработано уже 70 стандартов, а к концу года их число дойдет до 100. Все они проходят опробацию в компаниях.