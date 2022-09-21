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Форум TNF-2022: завод ЗапСибНефтехим провел локализацию в не лицензируемых процессах

21 сентября 13:25
Фото: скриншот YouTube
В Тюмени на форуме TNF-2022 председатель правления и генеральный директор ООО «Сибур» Михаил Карисалов сообщил, что реализованный в Тюменской области проект завода «ЗапСибНефтехим» имеет в общезаводском хозяйстве порядка 80% локализованной продукции в не лицензируемых процессах.

«Это кабель, часть программного обеспечения, большая часть систем технологических по некритическим процессам, не лицензируемым процессам»сообщил Михаил Карисалов 21 сентября на форуме TNF-2022.

У локализации в лицензируемых процессах этот показатель ниже, порядка 10%.

Решаются вопросы по конструкторской документации (программному обеспечению) и катализаторам (большинство сейчас закупается в Китае).

«Объединение всего ресурса нефтегазовых компаний в единый отраслевой заказ по тем или иным направлениям, будь то IT или сложное машиностроение, мы сделали большой шаг в этом направлении. За это хочется казать спасибо»отметил Михаил Карисалов.

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум — главное событие отрасли, объединяющее представителей бизнеса, энергетических компаний и государства для эффективного нетворкинга и формирующее тренды энергетики. Организаторами форума выступают правительство РФ и правительство Тюменской области.

Так, в рамках работы форума крупнейшие тюменские университеты заключили с Правительством области соглашение о совместном создании Передовой инженерной школы.

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#Новости#Александр Мязин#Экономика
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