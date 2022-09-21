«Это жестко»: на деловом завтраке в рамках TNF спрогнозировали цены на нефть

«На мой взгляд, прогнозировать цены на нефть — дело достаточно неблагодарное. Но будет Новый год, и, может, кто-то вспомнит, и посмотрим, насколько мы оказались правы. Мой личный прогноз был бы от 100 до 120»,рассказала Марина Белякова, партнер компании «Б1» и модератор встречи.
Участники делового завтрака голосовали, какой будет цена на нефть к концу 2022 года. 23% опрошенных считают, что она не превысит 120, 25% уверены, что цена будет находиться в диапазоне от 100 до 120, еще 22% проголосовали за 70-99 и 30% предположили, что цена будет менее 70.
После получения всех голосов модератор сообщила, что ее заботит количество проголосовавших за то, что цена опустится ниже 70.
«Но меньше 70 — это действительно жестко»,пояснила Марина Белякова.
На деловом завтраке присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор, вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «ЛУКОЙЛ» Глеб Овсянников, председатель правления и генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, представитель «Российского энергетического агентства» Минэнерго России и другие. Промышленно-энергетический форум TNF 2022 в Тюмени проходит с 20 по 22 сентября.