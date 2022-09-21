«Это жестко»: на деловом завтраке в рамках TNF спрогнозировали цены на нефть

Участники делового завтрака голосовали, какой будет цена на нефть к концу 2022 года. 23% опрошенных считают, что она не превысит 120, 25% уверены, что цена будет находиться в диапазоне от 100 до 120, еще 22% проголосовали за 70-99 и 30% предположили, что цена будет менее 70.