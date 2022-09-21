Эксперты ожидают увеличение парка прокатных электросамокатов в РФ

Как передает iz.ru, по данным компании, в РФ доступны 200–220 тыс. электросамокатов для аренды, а к лету следующего года их количество может вырасти до 330 тыс.
В совместном исследовании «Юрент» и МТС отмечается, что большинство пользователей этих девайсов (65%) используют их как транспорт «последней мили» — чтобы доехать до метро или остановки.
Специалисты также говорят о наличии факторов, сдерживающий рынок прокатных самокатов. В частности, это нехватка парковок для самокатов, специальных дорожек для их перемещения, а также ужесточения в будущем регулирования правил использования этого транспорта.