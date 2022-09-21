Чем опасно лечение антибиотиками для ЖКТ: мнение эксперта

Эксперт посоветовала не принимать антибиотики без крайней надобности. Коллегам же она рекомендовала не выписывать подобные лекарства без серьезной причины. Важно выяснить, чем болен или не болен человек и понаблюдать за ним. Одна из распространенных причин смерти в мире — ятрогенное воздействие и некомпетентность медиков.