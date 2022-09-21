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Чем опасно лечение антибиотиками для ЖКТ: мнение эксперта

21 сентября 19:08
Фото: piqsels.com
Люди рискуют получить запор и диарею из-за самолечения антибиотиками. Таким мнением поделилась гастроэнтеролог Марина Шурова.

В интервью рассказала NEWS.ru, врач объяснила, что прием этого вида препаратов в качестве профилактики вредят кишечной микрофлоре, чтобы ее потом восстановить необходимо много времени.

Эксперт посоветовала не принимать антибиотики без крайней надобности. Коллегам же она рекомендовала не выписывать подобные лекарства без серьезной причины. Важно выяснить, чем болен или не болен человек и понаблюдать за ним. Одна из распространенных причин смерти в мире — ятрогенное воздействие и некомпетентность медиков.

Шурова рассказала супербактерии, которая живет в лечебных учреждениях, ведь именно там активно принимают антибиотики. От этого инфекция интенсивно сопротивляется лечению, а зачастую вообще перестает реагировать на лечебные препараты.

Врач объяснила еще одно понятие — внутрибольничная пневмония. Она может возникнуть у пациента, который долгое время лежал в больнице. он рискует подхватить. Ее нельзя нейтрализовать большинством препаратов или в принципе нельзя.

По словам врача, крайне опасной супербактерией является кишечная палочка. Такие инфекции распространяются там, где иммунная система не защищена.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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