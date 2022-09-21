Более 140 детей с ОВЗ приедут в Тюмень на спартакиаду

В этом году увеличилось количество дисциплин спартакиады, ранее их было только 5. В течение трех дней девушки и юноши 12–15 лет с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата будут соревноваться по таким видам спорта как дартс, настольный теннис, бочча, бадминтон, прыжки в длину, толкание ядра, шахматы, а также бег на 60, 100, 200, 400, 800, 1500 метров и встречная эстафета 4×60 метров.