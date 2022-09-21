Александр Моор выступил на TNF 2022 за создание крупного игрока в нефтесервисе

«Этот год для Тюменской области, этот форум — особенный, потому что получил признание на федеральном уровне. Призываю сегодня всех спикеров и экспертов к открытому и честному диалогу, к взвешенному формированию позиций и гипотез по поводу дальнейшего развития нашей экономики. Девиз форума — „Место, где встречи приводят к результату“. Пусть это правило сохранится и для главной пленарной сессии»,начал Александр Моор.
По ходу дискуссии губернатор региона напомнил присутствующим, что в Тюменской области уже не одно десятилетие занимаются выстраиванием взаимоотношений между предприятиями ТЭК, крупными заказчиками, предприятиями промышленности с целью увеличить объем промышленного производства, занятости, увеличить компетенции.
По словам Александра Моора, именно большой эволюционный путь привел к идее создания межрегионального нефтегазового кластера. Он упомянул, что серьезную трансформацию прошли и крупнейшие заказчики региона.
Исходя из опыта взаимодействия, 80% объема закупок — это работы и услуги. Фактически это работы под ключ, внутри которых и находится промышленная продукция. И на сегодняшний день это рынок заказчика, объемом почти 2 триллиона рублей.
«Я предлагаю внести в нашу дискуссию новый вектор — вернуться к теме создания и развития российских нефтесервисных компаний, компаний-интеграторов. По аналогии с большой четверкой. У них мощный блок РНД. Наши нефтесервисные компании в этой части очень слабые. На мой взгляд, создание и выращивание компаний на базе госкорпораций или промышленных предприятий могло бы дать ответы на вопросы, которые ставят промышленные компании»,считает Моор.
К слову, до появления компаний большой четверки на рынке Тюменской области, 20% нефтесервисных услуг, закупаемых местными заказчиками, приходилась именно на организации большой четверки.
Региону необходим контактер для заказчика, компания, способная выстраивать кооперационные цепочки между организациями, в том числе и конкурирующими, чтобы снять барьеры конкуренции и быстро выдать продукт или ответить на запрос заказчика.
«По большому счету, мы можем со временем вырастить международного игрока, который сможет оказать услуги на экспорт в содружественные страны. Возвращаясь к кластеру, именно на это и опирались при его создании»,добавил глава Тюменской области.
Во время сессии Александр Моор напомнил про меру стимулирования «Промышленный кешбэк», когда возвращается 5% от стоимости оплаченного оборудования на предприятиях. Эта мера уже действует более 10 лет.
А в этом году в качестве стимулирующей меры запустили «кешбэк 2.0» — расширили её действие не только на продукцию, но и на работы и услуги. В ней существует «лесенка» от 1,5 до 5% в зависимости от суммы заказа. Ключевое условие — расчет с контрагентом должен произойти в течение 30 дней.
Важно, что такая стимулирующая мера распространяется также на транспортные компании.
«Это деньги, которые мы выделяем из бюджета, но мы видим в этом стратегическую эффективность для экономики региона. Получатель меры должен быть не только участником кластера, но и иметь тюменскую прописку, оказывать услуги на территории региона»,добавил Александр Моор.