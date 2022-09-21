Александр Моор выступил на TNF 2022 за создание крупного игрока в нефтесервисе

А в этом году в качестве стимулирующей меры запустили «кешбэк 2.0» — расширили её действие не только на продукцию, но и на работы и услуги. В ней существует «лесенка» от 1,5 до 5% в зависимости от суммы заказа. Ключевое условие — расчет с контрагентом должен произойти в течение 30 дней.