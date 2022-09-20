nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Запретная тема: суицид в Тюменской области

20 сентября 08:12
Фото: «НашГород»
Тема смерти в России всегда была табуированной. Разговоры о суициде — это вовсе страх и грех. Хотя говорить об этом необходимо. «Наш город» обсудил одну из самых запретных тем с Марией Егоровой, врачом психиатром-наркологом ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер».
Мария Егорова, заведующий отделением неотложной наркологической помощи, врач психиатр-нарколог ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер».
Фото: «НашГород»

Андрей Миллер на одном из брифингов просил тюменских журналистов не поднимать тему суицида. Но горожан серьезно беспокоит ряд вопросов, прямо касающихся этой темы. И один из самых популярных — насколько часто в Тюмени люди решают таким образом завершить свой жизненный путь?

Уровень суицида в Тюмени ниже чем в среднем по стране. В 2021 году в сравнении с 2020 годом произошло на 10% меньше самоубийств. Чаще всего на это решаются тюменцы в возрасте от 30 до 44 лет, вне зависимости от половой принадлежности.

Мужчины чаще совершают суициды, в процентном соотношении они составляют 90% от всех суицидентов. Из доклада уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, по стране в 2021 году увеличилось число попыток суицида среди несовершеннолетних на 37,4% по сравнению с 2020 годом, в Тюмени такой динамики не наблюдается, но необходимо отнестись серьезно к этому факту и активно заниматься профилактикой суицидов среди несовершеннолетних.

По каким признакам можно понять, что человек задумывается о самоубийстве?

Многое зависит от особенностей личности и обстоятельств. Большинство суицидентов «кричат о помощи», это происходит на этапе обдумывания, когда срабатывает антисуицидальный барьер. Они косвенно в разговорах затрагивают эту тему, чтобы узнать отношение близких к самоубийствам, тем самым получают положительное подкрепление своих мыслей, безразличие или отрицательную реакцию.

Другие ясно говорят о своих намерениях «Я не могу этого выдержать. Я не хочу больше жить. Я хочу покончить с собой», могут присоединиться манипуляции и шантаж. При серьезных намерениях высказывания могут носить завуалированный характер: «Вы не должны беспокоиться обо мне», «Я не хочу создавать для вас проблемы», «Я хочу уснуть и не проснуться», «Скоро эта боль будет уже позади», «Они будут очень жалеть, когда я их покину».

Некоторые приводят свои дела в порядок, раздаривают личные вещи. Так же наблюдается резкое изменение в поведении, замкнутость или выраженная общительность, потеря интереса к окружающему, рискованные и саморазрушающие действия. Любые высказывания не должны игнорироваться.

Можно ли как-то самостоятельно помочь человеку?

Если заподозрили, что у человека имеются мысли о самовольном уходе из жизни или он открыто говорит о своих намерениях, то необходимо выслушать человека и обсудить последствия его действий. Нужно вспомнить или придумать человека, который искренне поддержит, пожалеет и какие слова он скажет, что посоветует и как будет действовать в сложившейся ситуации. Важны положительные эмоции, поддержка и варианты решения сложной жизненной ситуации.

В каком случае необходимо обратиться к специалисту?

Главное не упустить время. В Центре суицидальной превенции (г. Тюмень ул. Герцена, 74) работает телефон доверия, также можно связаться через 112, специалисты проводят консультации людей попавших в стрессовую жизненную ситуацию, находящимся в состоянии острого психологического кризиса с беспокойством, тревогой, интенсивными негативными эмоциями, депрессивным состоянием, стоящим перед выбором между жизнью и смертью.

При навязчивых мыслях о суициде необходима консультация психиатра.

Но можно ли сказать, что мысли о своей смерти могут являться нормой?

Не стоит сразу относить любые проявления суицидальной активности к патологии. Суициды и мысли о суициде неразделимы с историей человечества. Они возникали в разных культурах и во все времена.

Уже с детского возраста человек знает, что такой способ ухода из жизни существует. Мысли о суициде могут возникать в тяжелых жизненных ситуациях, но человечество приобрело с жизненным опытом много защитных механизмов, которые проявляются на бессознательном или осознанном уровне, это религиозные, социальные и психологические факторы антисуицидального барьера.

А для каких расстройств психики характерно суицидальное поведение? Кому нужно уделить особое внимание?

Депрессивное расстройство, расстройства вызванные употреблением алкоголя и наркотических веществ, психозы, биполярное расстройство, пограничное расстройство личности, тревожные и посттравматические расстройства.

Материалы по теме
Полицейские спасли 75-летнего тюменца, который пытался совершить самоубийствоВ тюменской ИК-2 за последние недели произошло два самоубийства
#Психические заболевания#Смерть#Помощь#Самоубийства#Психиатры#Самоуправство#Психиатрия#Алена Патрушева
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25