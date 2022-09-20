Запретная тема: суицид в Тюменской области

Андрей Миллер на одном из брифингов просил тюменских журналистов не поднимать тему суицида. Но горожан серьезно беспокоит ряд вопросов, прямо касающихся этой темы. И один из самых популярных — насколько часто в Тюмени люди решают таким образом завершить свой жизненный путь?
Уровень суицида в Тюмени ниже чем в среднем по стране. В 2021 году в сравнении с 2020 годом произошло на 10% меньше самоубийств. Чаще всего на это решаются тюменцы в возрасте от 30 до 44 лет, вне зависимости от половой принадлежности.
Мужчины чаще совершают суициды, в процентном соотношении они составляют 90% от всех суицидентов. Из доклада уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, по стране в 2021 году увеличилось число попыток суицида среди несовершеннолетних на 37,4% по сравнению с 2020 годом, в Тюмени такой динамики не наблюдается, но необходимо отнестись серьезно к этому факту и активно заниматься профилактикой суицидов среди несовершеннолетних.
По каким признакам можно понять, что человек задумывается о самоубийстве?
Многое зависит от особенностей личности и обстоятельств. Большинство суицидентов «кричат о помощи», это происходит на этапе обдумывания, когда срабатывает антисуицидальный барьер. Они косвенно в разговорах затрагивают эту тему, чтобы узнать отношение близких к самоубийствам, тем самым получают положительное подкрепление своих мыслей, безразличие или отрицательную реакцию.
Другие ясно говорят о своих намерениях «Я не могу этого выдержать. Я не хочу больше жить. Я хочу покончить с собой», могут присоединиться манипуляции и шантаж. При серьезных намерениях высказывания могут носить завуалированный характер: «Вы не должны беспокоиться обо мне», «Я не хочу создавать для вас проблемы», «Я хочу уснуть и не проснуться», «Скоро эта боль будет уже позади», «Они будут очень жалеть, когда я их покину».
Некоторые приводят свои дела в порядок, раздаривают личные вещи. Так же наблюдается резкое изменение в поведении, замкнутость или выраженная общительность, потеря интереса к окружающему, рискованные и саморазрушающие действия. Любые высказывания не должны игнорироваться.
Можно ли как-то самостоятельно помочь человеку?
Если заподозрили, что у человека имеются мысли о самовольном уходе из жизни или он открыто говорит о своих намерениях, то необходимо выслушать человека и обсудить последствия его действий. Нужно вспомнить или придумать человека, который искренне поддержит, пожалеет и какие слова он скажет, что посоветует и как будет действовать в сложившейся ситуации. Важны положительные эмоции, поддержка и варианты решения сложной жизненной ситуации.
В каком случае необходимо обратиться к специалисту?
Главное не упустить время. В Центре суицидальной превенции (г. Тюмень ул. Герцена, 74) работает телефон доверия, также можно связаться через 112, специалисты проводят консультации людей попавших в стрессовую жизненную ситуацию, находящимся в состоянии острого психологического кризиса с беспокойством, тревогой, интенсивными негативными эмоциями, депрессивным состоянием, стоящим перед выбором между жизнью и смертью.
При навязчивых мыслях о суициде необходима консультация психиатра.
Но можно ли сказать, что мысли о своей смерти могут являться нормой?
Не стоит сразу относить любые проявления суицидальной активности к патологии. Суициды и мысли о суициде неразделимы с историей человечества. Они возникали в разных культурах и во все времена.
Уже с детского возраста человек знает, что такой способ ухода из жизни существует. Мысли о суициде могут возникать в тяжелых жизненных ситуациях, но человечество приобрело с жизненным опытом много защитных механизмов, которые проявляются на бессознательном или осознанном уровне, это религиозные, социальные и психологические факторы антисуицидального барьера.
А для каких расстройств психики характерно суицидальное поведение? Кому нужно уделить особое внимание?
Депрессивное расстройство, расстройства вызванные употреблением алкоголя и наркотических веществ, психозы, биполярное расстройство, пограничное расстройство личности, тревожные и посттравматические расстройства.