Зафиксирован обвал фондовых рынков РТС и ММВБ на 5 процентов из-за повышения налогов

По данным издания, для покрытия дефицита бюджета правительство хочет собрать с экспортеров больше триллиона рублей только в 2023 году. Для этого предлагается повысить пошлины (в частности на газ на 50%) и НДПИ.
Дополнительные меры по наполнению бюджета будут обсуждаться 20 сентября на комиссии правительства.
Между тем, российский рынок акций к 17:30 теряет уже почти 5,5%. Лучше рынка ГМКНорНик, «Магнита», МТС, «Русгидро». «Газпром» теряет почти 6%, «Роснефть» около 4,5%. Эксперты предсказывают скорое снижение индексов в США, из-за повышения ставки ФРС в среду.