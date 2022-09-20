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Зафиксирован обвал фондовых рынков РТС и ММВБ на 5 процентов из-за повышения налогов

20 сентября 13:02
Фото: ММВБ
В РФ 20 сентября зафиксирован обвал фондовых рынков РТС и ММВБ. Поводом могли стать сообщения о повышении налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор страны (об этом сообщил «Коммерсант»), в результате ценные бумаги крупных корпораций потянули вниз весь рынок.

По данным издания, для покрытия дефицита бюджета правительство хочет собрать с экспортеров больше триллиона рублей только в 2023 году. Для этого предлагается повысить пошлины (в частности на газ на 50%) и НДПИ.

Дополнительные меры по наполнению бюджета будут обсуждаться 20 сентября на комиссии правительства.

Между тем, российский рынок акций к 17:30 теряет уже почти 5,5%. Лучше рынка ГМКНорНик, «Магнита», МТС, «Русгидро». «Газпром» теряет почти 6%, «Роснефть» около 4,5%. Эксперты предсказывают скорое снижение индексов в США, из-за повышения ставки ФРС в среду.

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#Новости#Александр Мязин#Экономика
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