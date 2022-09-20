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Водители Тюмени сообщают о трудностях при покупке зимней резины R16

20 сентября 13:56
Фото: 1Mi
Водители Тюмени уже подыскивают варианты покупки зимней резины. По данным источников «Нашего города» стоимость шин R13 и R14 с начала этого года изменилась не сильно, но владельцев транспортных средств категории C и D могут столкнуться со сложностями.

Проблемы начинаются при выборе зимней резины R16. В настоящий момент производители Nokian, Pirelli ушли с рынка РФ, но их завозят частные компании. Цены за покрышку (R16) начинаются от 6 600 рублей. Раньше комплект стоил 20-25 тысяч, но теперь автовладелец может отдать около 40 000.

Меньше всего подорожали шины из РФ (например Viatti) и Китая. Тюменские автомобилисты думают брать б/у резину, если подходящих покрышек в продаже не появится.

В августе «Наш город» сообщал, что «ТОДЭП» для работы спецтехники покупает пневматические шины и диски на 100 млн рублей. Их размеры от R15 до R22.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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