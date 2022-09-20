Водители Тюмени сообщают о трудностях при покупке зимней резины R16

Проблемы начинаются при выборе зимней резины R16. В настоящий момент производители Nokian, Pirelli ушли с рынка РФ, но их завозят частные компании. Цены за покрышку (R16) начинаются от 6 600 рублей. Раньше комплект стоил 20-25 тысяч, но теперь автовладелец может отдать около 40 000.
Меньше всего подорожали шины из РФ (например Viatti) и Китая. Тюменские автомобилисты думают брать б/у резину, если подходящих покрышек в продаже не появится.
В августе «Наш город» сообщал, что «ТОДЭП» для работы спецтехники покупает пневматические шины и диски на 100 млн рублей. Их размеры от R15 до R22.