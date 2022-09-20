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Во вторник в Тюмени синоптики ожидают жаркую погоду

20 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В Тюмени 20 сентября синоптики ожидают жаркую погоду, сообщает Гисметео.

Температура воздуха может подняться до + 27 градусов, небо будет ясным весь день. Скорость южного ветра составит 3-5 метров в секунду, влажность в областной столице снизится до 46%.

В среду в Тюмени ожидается до + 25 градусов. С 17:00 температура воздуха начнём снижаться, в это время появятся облака. Скорость ветра 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.

До + 20 градусов похолодает в четверг, малооблачная погода возможна ближе к вечеру. Осадков не ожидается, скорость ветра составит 2-4 метра в секунду. Влажность воздуха немного повысится до 70%.

Под конец недели в Тюмень вернётся прохладная погода, но будет солнечно. Влажность постепенно снизится до 53%.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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