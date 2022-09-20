Валерий Лимаренко: Один из приоритетов нашей работы — здоровье сахалинцев и курильчан

За последние три года модернизация объектов здравоохранения Сахалинской области получила максимальное финансирование из регионального бюджета. Об этом пишет sakh.online.
С 2019 года на островах построили 7 врачебных амбулаторий и 10 ФАПов. Но крупнейшим событием за это время стал запуск новой станции скорой помощи в Южно-Сахалинске в 2021 году. Это была одна из самых масштабных строек среди объектов регионального здравоохранения.
«Для врачей скорой помощи спасать жизни — каждодневная работа, и это не высокие слова. Поэтому у наших фельдшеров, водителей, диспетчеров должны быть лучшие условия для труда и отдыха между вызовами», — сказал Валерий Лимаренко, инспектируя работу новейшей станции скорой помощи.
В 2022 году в регионе запланировано строительство ещё двух ФАПов и четырех амбулаторий. Кроме того, на этот год запланировано открытие нового корпуса Центральной поликлиники Южно-Сахалинска. Продолжается возведение нового корпуса консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска.
Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит улучшить качество оказания медицинской помощи населению, внедрить новые виды диагностики и лечения. В частности, как отмечает портал Sakh.online, появится возможность развивать амбулаторную хирургию, расширить объемы углубленных обследований населения.