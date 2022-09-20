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Валерий Лимаренко: Один из приоритетов нашей работы — здоровье сахалинцев и курильчан

20 сентября 07:27
За последние три года модернизация объектов здравоохранения Сахалинской области получила максимальное финансирование из регионального бюджета.

За последние три года модернизация объектов здравоохранения Сахалинской области получила максимальное финансирование из регионального бюджета. Об этом пишет sakh.online.

С 2019 года на островах построили 7 врачебных амбулаторий и 10 ФАПов. Но крупнейшим событием за это время стал запуск новой станции скорой помощи в Южно-Сахалинске в 2021 году. Это была одна из самых масштабных строек среди объектов регионального здравоохранения.

Губернатор области Валерий Лимаренко называет главным приоритетом в работе островного правительства — здоровье сахалинцев и курильчан.

«Для врачей скорой помощи спасать жизни — каждодневная работа, и это не высокие слова. Поэтому у наших фельдшеров, водителей, диспетчеров должны быть лучшие условия для труда и отдыха между вызовами», — сказал Валерий Лимаренко, инспектируя работу новейшей станции скорой помощи.

В 2022 году в регионе запланировано строительство ещё двух ФАПов и четырех амбулаторий. Кроме того, на этот год запланировано открытие нового корпуса Центральной поликлиники Южно-Сахалинска. Продолжается возведение нового корпуса консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска.

Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит улучшить качество оказания медицинской помощи населению, внедрить новые виды диагностики и лечения. В частности, как отмечает портал Sakh.online, появится возможность развивать амбулаторную хирургию, расширить объемы углубленных обследований населения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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