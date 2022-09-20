Валерий Лимаренко: Один из приоритетов нашей работы — здоровье сахалинцев и курильчан

С 2019 года на островах построили 7 врачебных амбулаторий и 10 ФАПов. Но крупнейшим событием за это время стал запуск новой станции скорой помощи в Южно-Сахалинске в 2021 году. Это была одна из самых масштабных строек среди объектов регионального здравоохранения.