nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Валерий Лимаренко: мы обеспечиваем работу домов культуры на всей территории области

20 сентября 10:56
У всех жителей Сахалина и Курил должна быть возможность реализоваться творчески

Учреждения культуры Сахалинской области стали центром притяжения для всего населения региона. За последних три года построены и ведены в эксплуатацию 6 сельских домов культуры, капитально отремонтированы 18 учреждений культуры, в том числе 10 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

Благодаря развитию инфраструктуры — строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений культуры улучшились условия оказания услуг и как следствие — на 15,5% увеличилось количество посещений культурных мероприятий и составило в 2021 году более 7 миллионов.

Как отмечает портал Sakh.online, строительство и реконструкция социально значимых объектов по поручению губернатора Валерия Лимаренко ведётся по всему региону.

— Литература, музыка, живопись, кино, хореография, театр — все это неотъемлемая часть нашей жизни, источник знаний, позитивной энергии и вдохновения. И потому очень важно, чтобы в каждом уголке островного региона у людей была возможность реализовать свои творческие идеи. И большую роль в этом играют сельские дома культуры. Мы активно строим новые и реконструируем уже существующие площадки, - подчёркивает Валерий Лимаренко важность работы учреждений культуры.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25