nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Валерий Лимаренко: мы обеспечиваем надёжный доступ в сеть для жителей области

20 сентября 10:25
На Сахалине и Курилах создаются условия для обеспечения устойчивой мобильной связи

На сегодня мобильным широкополосным доступом в сеть Интернет обеспечено 99,23% населения Сахалинской области. В 2020 - 11 населённых пунктов, в которых проживают 2694 человек, в 2021 – 4 населённых пункта с почти тысячей человек, в текущем году – 7 с почти полутора тысячами жителей.

За счёт средств областного и федерального бюджетов был доведён волоконно-оптический кабель до всех населённых пунктов Сахалинской области с населением от 100 человек и выше. Как отмечает портал Sakh.online, это позволило существенно уменьшить затраты операторов связи на развёртывание сетей доступа внутри населенных пунктов.

- Высокоскоростной доступ в сеть – это обязательное требование сегодняшнего дня, - подчёркивает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Люди должны иметь возможность пользоваться социальными сетями, мессенджерами, онлайн-кинотеатрами и стриминговыми сервисами. Всемирная паутина открывает возможности для онлайн-обучения и дистанционной работы. Всё это должно быть доступно жителям удалённых районов. Это очень важно для развития региона, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25