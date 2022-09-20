Валерий Лимаренко: мы обеспечиваем надёжный доступ в сеть для жителей области

На сегодня мобильным широкополосным доступом в сеть Интернет обеспечено 99,23% населения Сахалинской области. В 2020 - 11 населённых пунктов, в которых проживают 2694 человек, в 2021 – 4 населённых пункта с почти тысячей человек, в текущем году – 7 с почти полутора тысячами жителей.