nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тюменской Зареке снесут более 320 домов. Жители собирают подписи против реновации

20 сентября 06:50
Фото: 1Mi
Жители тюменской Зареки собирают подписи против сноса домов и запланированной реновации. Напомним, на минувшей неделе стало известно о том, что в границе улиц Красноармейская — Заозерная — 2-я Луговая — Береговая в ближайшее время будет снесено 323 частных жилых дома и четыре аварийных многоквартирных дома.
Сюжет
Тюмень

Данное решение принято в связи с реализацией программы комплексного развития территорий. В перспективе здесь появится новый ЖК. Однако местные жители выступают против реновации. Ведь под снос попадают в том числе дома, собственники которых на данный момент еще даже не закончили строительство.

Горожане отмечают, что в администрацию Тюмени неоднократно направлялись запросы «О предоставлении информации по вопросу перспективного развития, планируемого сноса». Но никаких сведений о предстоящей реновации им не предоставляли.

«Естественно, ничего не планировалось. Даже выдавались разрешения под ИЖС этим летом. Такое ощущение, что решение о реновации было принято одним днем. Так как никого из жильцов не оповещали. Кроме того, снизилась кадастровая стоимость объектов, расположенных на этой территории. Стоимость, которая очень важна, когда дело касается сноса домов. Такое решение властей содержит существенные грубые нарушения закона, влекущие нарушение прав и свобод большого числа собственников объектов недвижимости. Как нам отстоять наши дома? Ведь столько семей могут просто остаться на улице», написали горожане в сообществе ЧС Тюмень.

На данный момент тюменцы создали общий чат «Спасём дом» и собрали против сноса и реновации порядка 150 подписей. Правда, по мнению подписчиков сообщества, в данной ситуации сбор подписей уже ничего не решит.

#Новости#Тюмень#Снос домов#Реновация#Собственники жилья#Сбор подписей#Администрация#Жилье#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25