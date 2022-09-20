В тюменской Зареке снесут более 320 домов. Жители собирают подписи против реновации

Данное решение принято в связи с реализацией программы комплексного развития территорий. В перспективе здесь появится новый ЖК. Однако местные жители выступают против реновации. Ведь под снос попадают в том числе дома, собственники которых на данный момент еще даже не закончили строительство.
Горожане отмечают, что в администрацию Тюмени неоднократно направлялись запросы «О предоставлении информации по вопросу перспективного развития, планируемого сноса». Но никаких сведений о предстоящей реновации им не предоставляли.
«Естественно, ничего не планировалось. Даже выдавались разрешения под ИЖС этим летом. Такое ощущение, что решение о реновации было принято одним днем. Так как никого из жильцов не оповещали. Кроме того, снизилась кадастровая стоимость объектов, расположенных на этой территории. Стоимость, которая очень важна, когда дело касается сноса домов. Такое решение властей содержит существенные грубые нарушения закона, влекущие нарушение прав и свобод большого числа собственников объектов недвижимости. Как нам отстоять наши дома? Ведь столько семей могут просто остаться на улице», написали горожане в сообществе ЧС Тюмень.
На данный момент тюменцы создали общий чат «Спасём дом» и собрали против сноса и реновации порядка 150 подписей. Правда, по мнению подписчиков сообщества, в данной ситуации сбор подписей уже ничего не решит.