В тюменской Зареке снесут более 320 домов. Жители собирают подписи против реновации

«Естественно, ничего не планировалось. Даже выдавались разрешения под ИЖС этим летом. Такое ощущение, что решение о реновации было принято одним днем. Так как никого из жильцов не оповещали. Кроме того, снизилась кадастровая стоимость объектов, расположенных на этой территории. Стоимость, которая очень важна, когда дело касается сноса домов. Такое решение властей содержит существенные грубые нарушения закона, влекущие нарушение прав и свобод большого числа собственников объектов недвижимости. Как нам отстоять наши дома? Ведь столько семей могут просто остаться на улице», написали горожане в сообществе ЧС Тюмень.