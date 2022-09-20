В Тюменской области создается Передовая инженерная школа

Соглашение подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук и ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.
Цель партнерства — организация сотрудничества сторон, совместная реализация стратегических инициатив региона, развитие новых направлений в инженерном образовании на базе проектов, поддерживаемых ведущими нефтегазовыми компаниями «Газпром нефть» и «Роснефть».
Крупнейшие тюменские университеты совместно с Правительством области приступают к созданию Передовой инженерной школы.
«Сегодня Тюменский государственный университет делает большую ставку на развитие компетенций в области системной инженерии и в целом инженерного образования. Для нас важно работать на фронтире науки и инноваций, предлагать передовые форматы. Управляющей компанией будущей инженерной школы с нашей стороны станет компания „Газпром нефть“, с которой у университета есть опыт долговременной продуктивной работы», — отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Напомним, Тюменский нефтегазовый форум — главное событие отрасли, объединяющее представителей бизнеса, энергетических компаний и государства для эффективного нетворкинга и формирующее тренды энергетики. Организаторами форума выступают правительство РФ и правительство Тюменской области.