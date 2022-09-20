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В Тюменской области прошла уникальная эко-акция: две тысячи человек и минимум отходов

20 сентября 06:44
Фото: ТЭО
Всемирный день чистоты тюменцы отметили масштабным субботником. Но не традиционной уборкой, а напротив — совсем без мусора.

В субботу более двух тысяч человек приняли участие во Всероссийской акции «Сохраним лес». Дружными усилиями молодые сосны высадили на участке площадью 17,9 га.

Регоператор тоже принял участие в мероприятии: сотрудники, захватив детей и близких, не раздумывая, присоединись к добровольцам, а сама компания — установила контейнеры для отходов и организовала их вывоз на мусоросортировочный завод.

«На удивление после такого многолюдного события мусора в ёмкостях почти не было — менее одного кубометра. Это уникальная ситуация, в нашей практике подобное впервые — две тысячи человек и никаких отходов. Вот, что бывает, когда вместе собираются люди, которые действительно заботятся об экологии»,поделились в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

В компании отметили, что, если рассмотреть морфологию немногочисленных отходов после акции, то количество мусора можно было и вовсе свести к нулю: если бы участники сделали выбор в пользу многоразовой посуды. Большую часть ТКО составил пищевой пластик — это стаканчики из полипропилена и ПЭТ-бутылки.

#Новости#ООО "ТЭО"#Юлия Николаева#Общество
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