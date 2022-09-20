В Тюменской области прошла уникальная эко-акция: две тысячи человек и минимум отходов

«На удивление после такого многолюдного события мусора в ёмкостях почти не было — менее одного кубометра. Это уникальная ситуация, в нашей практике подобное впервые — две тысячи человек и никаких отходов. Вот, что бывает, когда вместе собираются люди, которые действительно заботятся об экологии»,поделились в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».