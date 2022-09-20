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В Тюмени третий месяц продают земли в Плеханово. Цену снизили на 4 миллиона рублей

20 сентября 04:41
Фото: ДОМ.РФ
В Тюмени пытаются продать уже в течение трех месяцев земли в районе аэропорта Плеханово. Общая площадь объекта составляет 17,76 гектар, стоимость — 54 миллиона 313 тысяч рублей. Ранее, в конце июня 2022 года, эти же участки земли были выставлены на продажу за 58,11 миллионов рублей.
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Тюмень

Согласно опубликованной на сайте ДОМ.РФ информации, земельные участки предназначены для комплексного развития территории. В первую очередь будущим покупателям предлагается разместить здесь объекты социального, коммунального обслуживания, торговые точки, заведения общепита, предприятия, занимающиеся обслуживанием легкового транспорта.

Также возможно строительство среднеэтажных и малоэтажных жилых домов. Правда, в документах обозначено, что застройщик должен проектировать «дворы без машин».

Прием заявок на участие в торгах продлится до 17 октября.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в заречной части города в рамках реализации программы КТР снесут около 330 жилых домов. Работы по комплексному развитию территорий завершатся в 2037 году.

#Новости#Застройка#Земельные участки#Тюмень#Продажа#Торги#Аукцион#Аэропорт Плеханово#Валентина Бурнашева#Экономика
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