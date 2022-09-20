В Тюмени третий месяц продают земли в Плеханово. Цену снизили на 4 миллиона рублей

Согласно опубликованной на сайте ДОМ.РФ информации, земельные участки предназначены для комплексного развития территории. В первую очередь будущим покупателям предлагается разместить здесь объекты социального, коммунального обслуживания, торговые точки, заведения общепита, предприятия, занимающиеся обслуживанием легкового транспорта.
Также возможно строительство среднеэтажных и малоэтажных жилых домов. Правда, в документах обозначено, что застройщик должен проектировать «дворы без машин».
Прием заявок на участие в торгах продлится до 17 октября.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в заречной части города в рамках реализации программы КТР снесут около 330 жилых домов. Работы по комплексному развитию территорий завершатся в 2037 году.