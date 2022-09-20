В Тюмени третий месяц продают земли в Плеханово. Цену снизили на 4 миллиона рублей

В Тюмени пытаются продать уже в течение трех месяцев земли в районе аэропорта Плеханово. Общая площадь объекта составляет 17,76 гектар, стоимость — 54 миллиона 313 тысяч рублей. Ранее, в конце июня 2022 года, эти же участки земли были выставлены на продажу за 58,11 миллионов рублей.

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