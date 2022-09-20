В Тюмени судят экс-депутата облдумы Черепанова. Потерпевшего на суде не было

Напомним, 7 ноября прошлого года было запланировано проведение традиционного шествия, приуроченного ко дню Великой Октябрьской революции. Однако, мероприятие запретил проводить комитет по межнациональным отношениям администрации города Тюмени по причине пандемии.
Экс-депутат выдвинул идею провести шествие по тротуару от Технопарка до памятника Ленину, однако, был задержан. После произошедшего выяснилось, что подполковник полиции написал заявление о том, что Черепанов его избил.
«Наш город» связался с адвокатом Черепанова Павлом Руснаковым, чтобы узнать, как продвигается дело.
19 сентября прошло первое судебное заседание, сегодня, 20 сентября — второе. По словам Руснакова, вчера было оглашено обвинительное заключение. Сегодня же озвучили материалы дела. Прокурор зачитал документы, которые по версии обвинения, играют роль в этом деле.
Павел Руснаков отметил, что сам потерпевший Волковицкий на судебных заседаниях не присутствовал.
«Нам сообщили, что он находится в служебной командировке в Дагестане. Планируется, что он будет там до декабря. На наш взгляд, рассмотрение данного дела без потерпевшего невозможно, потому что при допросе свидетелей у нас в любом случае появятся вопросы к самому Волковицкому», проинформировал адвокат.
Руснаков также добавил, что отсутствие на заседании потерпевшего существенным образом нарушает права защиты.
Следующее судебное заседание состоится в следующий вторник, 27 сентября, в 9 утра.
Ранее «Наш город» писал о том, что депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова отказалась от мандата. Это заявление прозвучало 15 сентября, на заседании гордумы, которое транслировалось онлайн.