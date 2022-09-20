В Тюмени судят экс-депутата облдумы Черепанова. Потерпевшего на суде не было

«Нам сообщили, что он находится в служебной командировке в Дагестане. Планируется, что он будет там до декабря. На наш взгляд, рассмотрение данного дела без потерпевшего невозможно, потому что при допросе свидетелей у нас в любом случае появятся вопросы к самому Волковицкому», проинформировал адвокат.