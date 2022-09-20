nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени судят экс-депутата облдумы Черепанова. Потерпевшего на суде не было

20 сентября 06:25
Фото: 1Mi
Прошли два судебных заседания по делу бывшего депутата Тюменской областной Думы Александра Черепанова. Александр Киприянович обвиняется в избиении подполковника полиции Вячеслава Волковицкого.
Сюжет
Полиция

Напомним, 7 ноября прошлого года было запланировано проведение традиционного шествия, приуроченного ко дню Великой Октябрьской революции. Однако, мероприятие запретил проводить комитет по межнациональным отношениям администрации города Тюмени по причине пандемии.

Экс-депутат выдвинул идею провести шествие по тротуару от Технопарка до памятника Ленину, однако, был задержан. После произошедшего выяснилось, что подполковник полиции написал заявление о том, что Черепанов его избил.

«Наш город» связался с адвокатом Черепанова Павлом Руснаковым, чтобы узнать, как продвигается дело.

19 сентября прошло первое судебное заседание, сегодня, 20 сентября — второе. По словам Руснакова, вчера было оглашено обвинительное заключение. Сегодня же озвучили материалы дела. Прокурор зачитал документы, которые по версии обвинения, играют роль в этом деле.

Павел Руснаков отметил, что сам потерпевший Волковицкий на судебных заседаниях не присутствовал.

«Нам сообщили, что он находится в служебной командировке в Дагестане. Планируется, что он будет там до декабря. На наш взгляд, рассмотрение данного дела без потерпевшего невозможно, потому что при допросе свидетелей у нас в любом случае появятся вопросы к самому Волковицкому», проинформировал адвокат.

Руснаков также добавил, что отсутствие на заседании потерпевшего существенным образом нарушает права защиты.

Следующее судебное заседание состоится в следующий вторник, 27 сентября, в 9 утра.

Ранее «Наш город» писал о том, что депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова отказалась от мандата. Это заявление прозвучало 15 сентября, на заседании гордумы, которое транслировалось онлайн.

Материалы по теме
Коммунист Черепанов стал кандидатом в депутаты Тюменской областной ДумыЭкс-депутат облдумы добивается оправдательного приговора
#Новости#Полиция#Суда#Тюмень#Тюменская область#МВД#Приговор#Тюменская областная Дума#Оправдательный приговор#Суд#Мелиса Учунджю#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25