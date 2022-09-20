В Тюмени снесут многоэтажные дома на Минской и Смоленской

Согласно документам, опубликованным на сайте городской администрации, здесь будут снесены два многоквартирных дома, признанных аварийными, и десять индивидуальных строений.
Кроме того, под снос попадет гаражный кооператив, расположенный на улице Смоленской, 52, объекты инженерно-технического обеспечения.
В перспективе здесь будут возведены среднеэтажные и иногоэтажные дома, медицинские учреждения, оборудованы площадки для занятия спортом. Все работы планируют завершить в течение пяти лет.
Ранее «Наш Город» писал, что собственники домов, подлежащих сносу в тюменской Зареке, собирают подписи против реновации. Напомним, здесь в рамках реализации программы КТР запланирован снос около 330 жилых домов.