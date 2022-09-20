nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени снесут многоэтажные дома на Минской и Смоленской

20 сентября 10:39
Фото: Администрация Тюмени
В Тюмени еще один участок выделили под реновацию. Под программу комплексного развития территорий попала земля площадью 2,7 гектаров в границах улиц Смоленской, Минской и Киевской.

Согласно документам, опубликованным на сайте городской администрации, здесь будут снесены два многоквартирных дома, признанных аварийными, и десять индивидуальных строений.

Кроме того, под снос попадет гаражный кооператив, расположенный на улице Смоленской, 52, объекты инженерно-технического обеспечения.

В перспективе здесь будут возведены среднеэтажные и иногоэтажные дома, медицинские учреждения, оборудованы площадки для занятия спортом. Все работы планируют завершить в течение пяти лет.

Ранее «Наш Город» писал, что собственники домов, подлежащих сносу в тюменской Зареке, собирают подписи против реновации. Напомним, здесь в рамках реализации программы КТР запланирован снос около 330 жилых домов.

#Новости#Застройка#Строительство#Тюмень#Снос домов#Реновация#Администрация#Валентина Бурнашева#Экономика
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25