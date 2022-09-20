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В Тюмени разваливается крыльцо дома. УК бездействует

20 сентября 05:07
Фото: 1Mi
Раскрошившееся крыльцо подъезда и вечная грязь. С такой проблемой жители дома на улице Московский тракт, 177, живут уже на протяжении нескольких месяцев. По словам тюменцев управляющая компания на жалобы не реагирует. А между тем, с наступлением дождливой осенней погоды ситуация только усугубится.
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Тюмень

«По адресу улица Московский тракт, 117, раскрошилось крыльцо. С обувью вся грязь заносится в подъезд, а, следовательно, и в квартиры. Неоднократно обращались в нашу управляющую компанию, но реакции нет. А скоро дожди. И будет ещё хуже», пожаловались горожане в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под публикацией подписчики сообщества посоветовали направить жалобу на сайт «Тюмень — наш дом» или напрямую обратиться в городскую администрацию.

Дом на улице Московский тракт, 117, находится на балансе УК «Запад». Несмотря на то, что компания ведет деятельность с 2005 года, хорошую репутацию она не заработала. Большинство отзывов негативные — тюменцы считают, что компания не справляется со своими обязанностями по содержанию жилых домов.

«УК „Запад“ обслуживает 50% домов в городе. Есть новые, есть лет по 20, есть и совсем древние. Почему так плохо работают? Не успевают или не хотят», отмечают горожане.

#Новости#Разрушение домов#Тюмень#Ремонт#Жалобы#ЖКХ#Управляющая компания#Валентина Бурнашева#Общество
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