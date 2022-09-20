В Тюмени разваливается крыльцо дома. УК бездействует

Раскрошившееся крыльцо подъезда и вечная грязь. С такой проблемой жители дома на улице Московский тракт, 177, живут уже на протяжении нескольких месяцев. По словам тюменцев управляющая компания на жалобы не реагирует. А между тем, с наступлением дождливой осенней погоды ситуация только усугубится.

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