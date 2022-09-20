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В Тюмени пьяный рецидивист зарезал подругу

20 сентября 10:47
Фото: pxhere.com
В Тюмени неоднократно судимый 52-летний мужчина в ссоре зарезал свою 43-летнюю подругу.

Как передает «КП — Тюмень», подозреваемый в убийстве женщины не раз судимый мужчина ведет асоциальный образ жизни и часто пьет алкоголь.

На прошлой неделе на улице Станционной пьяный мужчина во время конфликта со своей 43-летней подругой, ударил ее ножом в область груди. Пострадавшая, истекая кровью, выбежала в подъезд.

Медики скорой помощи, которую вызвали соседи, доставили женщину в больницу. Но несмотря на помощь врачей, она умерла от полученного ранения через несколько часов.

Злоумышленника быстро задержали. Следствие настаивает на том, чтобы подозреваемого заключили под стражу.

#Новости#Юлия Кононенко#Происшествия
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